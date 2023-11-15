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Президент ФРГ: Москва использует беженцев в своих целях

Жан Рофе
15 ноября 2023 г.

Штайнмайер и Нийнистё заявили, что Россия намеренно помогает беженцам пересекать границы для дестабилизации западных стран.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (фото из архива)
Франк-Вальтер Штайнмайер (фото из архива)Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и его коллега из Финляндии Саули Ниинистё обвинили Россию в том, что она намеренно помогает беженцам пересекать границы с целью дестабилизации обстановки в странах Запада. "Мы знаем, что российские пограничные власти вблизи границы помогают прибывающим", - заявил Ниинистё на пресс-конференции в Бонне в среду, 15 ноября.

По словам финского президента, граждане третьих стран прибывают в Финляндию из России, где им, скорее всего, оказывают помощь за определенную плату. Как правило, речь идет о мигрантах без документов, многие из которых через Финляндию могут направиться в Германию, сказал Ниинистё. Он отметил, что в последнее время Финляндия фиксирует рост числа мигрантов на российской границе.

Все больше беженцев попадают в ФРГ из России через Беларусь и Польшу

Штайнмайер обратил внимание, что в последнее время, помимо обычных маршрутов, по которым беженцы попадают в Центральную Европу, например, через Западные Балканы, участились случаи пересечения границы, в частности, из России через Беларусь и Польшу в Германию. "Разумеется, это не облегчает внутригерманские дебаты о миграции и приеме беженцев", - сказал он.

"Я полагаю, что люди в России и других странах хорошо знают, насколько сложны эти дискуссии, и что они также вызывают внутренние волнения и, соответственно,политические трудности в таких странах, как Финляндия и Германия. Поэтому я подозреваю, что это происходит не совсем непреднамеренно", - добавил президент ФРГ.

Финляндия планирует закрыть погранпункты на границе с РФ 16 ноября

Власти Финляндии намерены закрыть пропускные пункты на границе с Россией 16 ноября в целях обеспечения национальной безопасности, сообщают местные издания Helsingin Sanomat и Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.

Они напоминают, что 15 ноября должна была состояться пресс-конференция министра внутренних дел страны Мари Рантанен, посвященная новым ограничительным мерам на границе, однако ее отменили. По данным Helsingin Sanomat, причиной стало "ухудшение ситуации на границе", в связи с чем правительство решило подготовить более жесткие ограничения.

Пока неясно, будут ли закрыты все пропускные пункты или только некоторые, пишет издание.

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