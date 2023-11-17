В Финляндии - еще 34 просителя убежища на границе с РФ

В полночь 18 ноября на 4 КПП на границе Финляндии с РФ будут установлены заграждения. Эстония объявила о готовности последовать этому примеру.

Финляндия к 6.00 утра пятницы, 17 ноября, зарегистрировала на своей границе с Россией еще 34 просителя убежища. Об этом сообщила финская пограничная служба в соцсети X.

Ранее власти Финляндии объявили о планах закрыть с 18 ноября часть контрольно-пропускных пунктов на границе. Такой шаг был обоснован опасениями в сфере безопасности. В частности, в Хельсинки полагают, что Россия предпринимает попытки расшатать внутреннюю обстановку в соседнем государстве, переправляя туда нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки.

Москва отвергла эти обвинения, пообещав, что проработает ответные меры в связи с закрытием КПП.

Закрытие Финляндией КПП на границе с Россией

16 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщив о планах ограничить передвижение через границу своей страны с Россией, уточнил, что закрыть предполагается три пограничных пунктах, находящихся рядом с Ленинградской областью: "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра", а также один КПП вблизи Карелии: "Ниирала".

Со своей стороны в МВД Финляндии пояснили, что ограничительный режим останется в силе до 18 февраля 2024 года. 17 ноября пограничная служба Финляндии уведомила, что в полночь на вышеназванных КПП на границе с Россией будут возведены заграждения.

Работу продолжат расположенные на севере Финляндии КПП "Вартиус", "Куусамо", "Салла" и "Райя-Йоосеппи", а также железнодорожный пункт пропуска "Вайниккала".

Готовность Эстонии закрыть границу с Россией

По сообщению финских властей, 16 ноября на КПП "Вартуис" появились 18 человек - предположительно, граждане Йемена, Сомали и Сирии. Они не имели при себе необходимых для путешествия документов и подали ходатайство об убежище. Указывалось, что в 2023 году это были первые просители убежища в этом районе.

Между тем власти Эстонии сообщили, что также допускают закрытие КПП на границе с Россией, если ситуация мигрантами не улучшится. "Мы внимательно следим за ситуацией и, если потребуется, готовы предотвратить любую нелегальную миграцию. В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска", - приводит слова начальника пограничной охраны Эстонии Вейко Коммусаара эстонское онлайн-издание Postimees.

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