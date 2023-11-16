Финляндия закрывает 4 из 9 погранпереходов с Россией

Финляндия в ночь на 18 ноября закроет четыре погранперехода на юго-восточной границе с Россией, сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо в четверг, 16 ноября.

Власти страны решили до 18 февраля закрыть пункты пересечения границы Иматра, Ниирала, Нуйямаа и Ваалимаа из-за миграционного кризиса. При этом для рассмотрения прошений об убежищах останутся открытыми два погранпункта: Салла на границе Финляндии с Мурманской областью и Вартиус на границе с Карелией, уточнил Орпо. Кроме того, продолжат работу пункты Райя-Йоосеппи и Куусамо, а также железнодорожный пункт пропуска Вайниккала.

Причиной такого решения стало резкое увеличение потока нелегальных мигрантов из третьих стран с территории Россию в Финляндию. Хельсинки обвинили российскую сторону в организации этого потока, указав, что подобное уже случалось в 2015 году. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил накануне, что страна была готов "к такого рода гадости со стороны России". В МИД России отвергли обвинения.

Финляндия обвинили Россию в организации нелегальной миграции

В последние дни сотни граждан Ирака, Сирии, Йемена и других стран Ближнего Востока переходят российскую границу, чтобы попасть в Финляндию, отмечает издание YLE News. Число просителей растет с августа, у большинства из них при этом нет необходимых для въезда в Финляндию документов.

Замглавы финской погранслужбы Маркку Хассинен заявил, что власти считают эту деятельность "четко организованной", поскольку она "не могла возникнуть сама по себе". "Это серьезная угроза национальной безопасности, которая уже отягощает деятельность властей в районе восточной границы", - заявил Хассинен.

Решение о закрытии погранпереходов было принято на основании информации пограничников и других органов о том, что "власти иностранного государства сыграли свою роль" в наплыве мигрантов без необходимых документов, заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

Собеседник YLE , занимающийся перевозкой людей, рассказал изданию, что российские пограничники начали пропускать граждан третьих стран без необходимых виз. "КПП закрыли, но нам открыли другой вход", - рассказал контрабандист. YLE обнаружило в интернете рекламные объявления на арабском языке о подобных "турах" в Финляндию за 2 тысячи долларов.

Смотрите также: