На мосту между Нарвой и Ивангородом появились бетонные блоки

Заграждения подготовлены на случай, если Таллинн решит ограничить въезд в Эстонию из России, заявили эстонские пограничники изданию Postimees. Ранее Финляндия решила закрыть ряд КПП на границе с РФ.

Эстония привезла бетонные противотанковые надолбы, известные как "зубы дракона", на мост между эстонской Нарвой и российским Ивангородом. Об этом эстонское издание Postimees сообщило в пятницу, 17 ноября. В то же время некоторые участники Facebook-сообщества "Граница Нарва - Ивангород", где ночью появилась фотография грузовика с бетонными конструкциями , указывают, что мост не закрыт, движение автомобилей и пешеходов продолжается в обоих направлениях.

Эстонские власти подготовили бетонные блоки "на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших соседей ограничить въезд в страну из РФ, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов", пояснил руководитель Нарвского пограничного пункта Марек Лийва в беседе с Postimees. Таллинн ожидает закрытия Ивангородского погранпункта на ремонт с 1 февраля, поэтому привезенные конструкции будут ограничивать передвижение автотранспорта на мосту в период закрытия, добавил Лийва.

Позиция Финляндии и Норвегии по КПП на границах с Россией

Власти Финляндии намерены с 18 ноября закрыть 4 из 9 контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией до 18 февраля 2024 года - в Иматра, Ниирала, Нуйямаа и Ваалимаа. Хельсинки объясняет этот шаг опасениями в сфере безопасности и полагает, что Москва пытается расшатать внутреннюю обстановку в соседнем государстве, переправляя туда нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки.

Между тем в Норвегии министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мель указала, что Осло может закрыть пограничный пункт "Стурскуг" в случае необходимости. Это единственный КПП на норвежско-российской границе.

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