  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаЭстония

На мосту между Нарвой и Ивангородом появились бетонные блоки

Павел Мыльников
17 ноября 2023 г.

Заграждения подготовлены на случай, если Таллинн решит ограничить въезд в Эстонию из России, заявили эстонские пограничники изданию Postimees. Ранее Финляндия решила закрыть ряд КПП на границе с РФ.

https://p.dw.com/p/4Z2R9
Мост между Нарвой и Ивангородом (фото из архива)
Мост между Нарвой и Ивангородом (фото из архива)Фото: Isabelle de Pommereau/DW

Эстония привезла бетонные противотанковые надолбы, известные как "зубы дракона", на мост между эстонской Нарвой и российским Ивангородом. Об этом эстонское издание Postimees сообщило в пятницу, 17 ноября. В то же время некоторые участники Facebook-сообщества "Граница Нарва - Ивангород", где ночью появилась фотография грузовика с бетонными конструкциями, указывают, что мост не закрыт, движение автомобилей и пешеходов продолжается в обоих направлениях.

Эстонские власти подготовили бетонные блоки "на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших соседей ограничить въезд в страну из РФ, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов", пояснил руководитель Нарвского пограничного пункта Марек Лийва в беседе с Postimees. Таллинн ожидает закрытия Ивангородского погранпункта на ремонт с 1 февраля, поэтому привезенные конструкции будут ограничивать передвижение автотранспорта на мосту в период закрытия, добавил Лийва.

Позиция Финляндии и Норвегии по КПП на границах с Россией

Власти Финляндии намерены с 18 ноября закрыть 4 из 9 контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией до 18 февраля 2024 года - в Иматра, Ниирала, Нуйямаа и Ваалимаа. Хельсинки объясняет этот шаг опасениями в сфере безопасности и полагает, что Москва пытается расшатать внутреннюю обстановку в соседнем государстве, переправляя туда нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки.

Между тем в Норвегии министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мель указала, что Осло может закрыть пограничный пункт "Стурскуг" в случае необходимости. Это единственный КПП на норвежско-российской границе.

Смотрите также:

Шокирующий рост цен в Эстонии

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Рига, центр города

"Это мой дом". Латвия отсрочит высылку 6000 россиян

"Это мой дом". Латвия отсрочит высылку 6000 россиян

Россиянам, живущим в Латвии, дадут два года на то, чтобы выучить латышский язык. Власти Латвии намерены смягчить закон об иммиграции. DW о том, кого именно и почему Рига хотела выслать из страны.
Политика27 августа 2023 г.
Финско-российская граница

"Мы должны быть готовы". Зачем финны строят забор на границе с Россией

"Мы должны быть готовы". Зачем финны строят забор на границе с Россией

Финляндия начала строить забор на границе с Россией. Жители приграничного финского города смирились с тем, что после начала войны в Украине приходится по-новому строить отношения с "непредсказуемой" Россией.
Политика20 апреля 2023 г.
external

Как финны изменили свое отношение к россиянам из-за войны. Европа в фокусе (06.10.2022)

Как финны изменили свое отношение к россиянам из-за войны. Европа в фокусе (06.10.2022)

Также в выпуске: Москве и Киеву удалось договориться об обмене пленными. Домой вернулись более двухсот бойцов. Однако освободить удалось далеко не всех украинцев. Чего особенно боятся близкие тех, кто остался в плену?
Политика6 октября 2022 г.26:28 мин.
Показать еще