"Мы не Лукашенко": в бундестаге обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Поводом для обсуждения проблемы миграции из Беларуси 11 ноября стали два заявления: от блока партий ХДС/ХСС и от партии "Альтернатива для Германии". Первые потребовали ввести санкции в отношении авиакомпаний, которые перевозят мигрантов и беженцев в Беларусь, в частности - запретить им посадку во всех аэропортах внутри ЕС и закрыть для этих предприятий европейское воздушное пространство. Депутаты также потребовали санкций в отношении авиационной инфраструктуры в Беларуси. С государствами, имеющими отношение к происходящему, как считают в ХДС/ХСС, Евросоюз должен ограничить сотрудничество.

Фракция "Альтернативы для Германии" потребовала от правительства поддержать меры, которые Польша, Венгрия и другие европейские государства предпринимают для "предотвращения дестабилизирующего миграционного движения". Партия призывает вернуться к политике, которая "сдерживает нелегальную миграцию, а не поощряет ее", и поддержать строительство государствами заграждений вдоль границ.

"Дело рук Лукашенко"

К обсуждению в бундестаг прибыла вместе со своей делегацией лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая находится в Германии с трехдневным визитом. Ее удостоили бурными аплодисментами, после чего парламентарии приступили к обмену мнениями. Первым трибуну занял зампредседателя фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай (Thorsten Frei). Он назвал происходящее на приграничных территориях "человеческой трагедией" и "делом рук диктатора Лукашенко при активной поддержке Эрдогана и Путина", высказав мнение, что Евросоюзу необходимо эффективно защищать свои внешние границы. По словам Фрая, Польша сейчас представляет интересы всего ЕС и по этой причине заслуживает солидарности.

Хайко Мас

Вслед за ним к трибуне вышел и.о. министра иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). Он возложил ответственность за происходящее на белорусского правителя, подчеркнув, что просто порицать его за это уже недостаточно. Мас доложил, что министерство ведет диалог с авиакомпаниями, подозреваемыми в доставке мигрантов из стран Ближнего Востока в Беларусь, однако формально, с правовой точки зрения, они не делают ничего незаконного. Компаниям, однако, было сообщено, что государства-члены ЕС уже обсуждают последствия для тех структур, которые используются при нелегальном ввозе мигрантов. И к тому же, намекнул Мас, выдача прав на посадку в европейских аэропортах является делом отдельных государств, а не всего ЕС.

И.о. главы немецкого МИДа также заявил, что людей, которые оказались на приграничных территориях, нельзя оставлять одних в беде. По его словам, гуманитарное обеспечение мигрантов и беженцев сейчас находится в приоритете.

Мигранты на границе: "речь идет о правах человека"

По данным немецкого МИДа, белорусские силовики сейчас насильственным путем закрывают беженцам дорогу назад, в Беларусь. "Турфирмы и банды контрабандистов заманивают их в опасные поездки, видя в этом возможность заработать. Они вытягивают из карманов людей тысячи долларов - быть может, последнее, что у них есть", - напомнил Мас.

Среди мигрантов на границе Беларуси есть дети, фото 10 ноября 2021 года

Гёкай Акбулут (Gökay Akbulut) от Левой партии сообщила остальным депутатам данные, согласно которым на белорусско-польской границе уже погибло по меньшей мере десять человек. Впрочем, по ее мнению, в виноваты в ситуации и власти Польши, которые ежедневно осуществляют "незаконную депортацию" прорвавшихся на территорию страны мигрантов обратно в Беларусь. Депутат Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) от ХДС/ХСС напомнил, что Лукашенко проводит эту кампанию уже на протяжении четырех месяцев. "Пятьдесят рейсов в неделю. Наконец-то на следующей неделе Евросоюз намерен что-то предпринять", - критически отметил в своем выступлении парламентарий.

Франциска Брантнер (Franziska Brantner) от партии "Союз-90"/"зеленые" призвала предоставить доступ к приграничным территориям врачам и журналистам. "Оставлять там людей, в том числе детей, замерзать и умирать от голода, не должно становиться европейской политикой. Мы не Лукашенко, мы другие, и должны такими оставаться", - заключила Брантнер. "Мы на вашей стороне", - обратилась она к Светлане Тихановской.

Коллега Брантнер по фракции Юлиан Пальке (Julian Pahlke), как и ряд других парламентариев, подчеркнул, что люди, которые находятся на приграничных территориях, - не оружие. "Это люди, которые в последние недели иногда питались листьями, потому что им было нечего есть. Им приходится пить воду из луж. Речь идет ни о чем другом как о правах человека", - высказался Пальке.

Лукашенко проводит "политику гибридной войны"

Депутат Готфрид Курио (Gottfried Curio) от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" высказал мнение, что в том, что Германия становится основной целью мигрантов и беженцев, виновата она сама. "Германия не говорит: "Мы не будем вас принимать, мы не будем за вас платить". Только поэтому у нас такие проблемы", - сказал Курио, призвав "поберечь страну".

Ларс Кастеллуччи (Lars Castellucci) от социал-демократов заявил, что люди, находящиеся на белорусско-польской границе, используются как средство давления, подчеркнув при этом, что понятия "гуманность" и "урегулирование" неразделимы. Андреа Линдхольц (Andrea Lindholz) от ХДС/ХСС, в свою очередь, назвала происходящее "политикой ведения гибридной войны" и высказала мнение, что Германия помогает в ситуации с мигрантами и беженцами как ни одна другая страна. Она призвала поддержать заявление ее фракции о регулировании и ограничении миграции.

От бундесрата на заседании в четверг выступил Йоахим Штамп (Joachim Stamp), министр по делам беженцев и интеграции федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Он заявил, что Польша в сложившейся ситуации заслуживает всевозможной помощи - как гуманитарного обеспечения, так и помощи по защите внешних границ ЕС. "И я думаю, мы должны в очередной раз задуматься о том, как сделать Евросоюз менее подверженным давлению", - добавил Штамп.

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