Россияне и финны ищут пути пересечения границы двух стран

Закрытие четырех КПП на российско-финской границе затронуло не только россиян с ВНЖ в Финляндии, но и граждан ЕС. Теперь все они строят новые маршруты, опасаясь полного закрытия границ.

В ночь на 18 ноября 2023 года Финляндия приостановила работу четырех КПП на границе с Россией. Официальная причина - наплыв нелегальных мигрантов с российской стороны. Три из закрытых КПП были единственными, которые связывали Финляндию с Ленинградской областью и Санкт-Петербургом. Остальные КПП на российско-финской границе находятся на территории соседней Карелии и Мурманской области, но из них также открыты лишь четыре.

Новость вызвала панику среди тех россиян, у кого есть право въезжать в Финляндию (это студенты, лица с ВНЖ или родственниками в Финляндии и владельцы недвижимости на территории этой страны), а также у граждан стран-членов ЕС и самих финнов. С сентября 2022 года только указанные категории лиц могли пересекать российско-финскую границу - прочих граждан РФ в Финляндию не впускают даже для транзита.

Как пояснил DW советник по культуре посольства Финляндии в РФ Юсси Палмэ, пункты пропуска закрыты для всех видов движения и для всех без исключения. Он также напомнил, что сейчас нет прямого авиасообщения между Финляндией и Россией, поэтому Хельсинки рекомендует пересекать границу между странами через оставшиеся открытые пункты пропуска в соответствии с графиком их работы.

Россиянам-владельцам недвижимости в Финляндии ограничили въезд в страну

Наталья Прохорова (имя изменено) вместе с мужем живет в Петербурге, у супругов дача в Финляндии. Если раньше семье удавалось хоть как-то посещать дачу, то теперь для этого не осталось никаких возможностей.

Как говорят в Хельсинки, главная причина закрытие КПП на границе с Россией - наплыв беженцев из третьих стран Фото: Vesa Moilanen/dpa/Lehtikuva/picture alliance

"С сентября 2022 года я была там четыре раза - осенью, чтобы подготовить дом к зиме; зимой - чтобы проверить, почему так выросли счета за электричество; и весной - чтобы выключить обогрев водопровода после зимы. И еще проездом летом - когда возвращались из отпуска из другой страны Шенгена", - рассказала Наталья DW.

По ее словам, всякий раз благополучное пересечение границы зависело от воли конкретного пограничника. Так, зимой ее пустили в Финляндию лишь на семь часов, выдав соответствующую бумагу. А ее мужу летом и вовсе не дали въехать в страну. Он собирался починить крышу в доме, но пограничники сказали, что у мужчины недостаточно оснований для пересечения границы. Пускали в Финляндию всегда только одного собственника недвижимости.

Дома граждан РФ в Финляндии почти заброшены

Осенью 2023-го Хельсинки также запретил гражданам РФ въезжать на территорию Финляндии на личных автомобилях. После этого посетить свой дом Прохоровым стало еще сложнее.

"На автобусе мы съездить подготовить дом к зиме не успели - закрыли ближайшие пункты пропуска. Мы законопослушные собственники - всегда платим налоги, оплачиваем все счета. Владельцы дач в Финляндии - это не олигархи. Как правило, это средний класс, тяготеющий к западным ценностям и искренне любящий соседнюю страну. Теперь же наши дома там будут заброшены или как-то будут содержаться с помощью добрых людей, живущих в Финляндии", - сетует Наталья.

И добавляет, что за домом необходимо периодически присматривать. Например, она с мужем обнаружила, что весной на их даче кто-то незаконно жил - хозяева нашли окурки и вещи неизвестных.

Перевозчики пытаются уладить дела с пассажирами

В 2023 году практически единственным вариантом для пересечения российско-финской границы являлись автобусные перевозки. На последнего времени три компании совершали регулярные рейсы из России в Финляндию и страны Балтии и обратно - эстонская Lux Express, латышская Ecolines и российская "Совавто".

После новостей о закрытии КПП все они приостановили перевозки. Как рассказали DW в Ecolines, они собираются в ближайшее время увеличить количество автобусных рейсов между Петербургом и Таллином и Ригой, компания уже получила соответствующие документы. Также Ecolines рассматривает возможность запустить рейсы из Петербурга через карельские КПП.

"Проблема в том, что через Эстонию не смогут проехать те, у кого есть родственники в Финляндии. Эстония впускает лишь тех, у кого есть родственники в этой стране. Для нас стало неожиданным столь быстрое решение Финляндии на закрытие КПП, обычно власти дают время на переходный период", - поделился с DW представитель российского отделения Ecolines.

Автобусные рейсы были практически единственным способом добраться из России в Финляндию Фото: Anni Ågren/Lehtikuva/dpa/picture alliance

В головном офисе Lux Express сообщили, что закрыли все рейсы между Петербургом и Хельсинки, и компания "не намерена продолжать работу, перенаправляя автобусы через северные пограничные пункты Финляндии".

Представитель "Совавто" сказал, что пока у этой компании также нет планов для запуска рейсов через все еще открытые КПП: "В ближайшие дни сотни пассажиров прилетят в аэропорты Хельсинки и Лаппеенранты с целью немедленного транзита в Россию. Кроме личных неудобств, это создаст сложности для властей Финляндии. То есть, кроме беженцев, придется где-то размещать и этих людей или покупать им билеты в РФ через Стамбул или Белград".

Имеются признаки того, что "власти иностранного государства или другие стороны" поспобствовали прибытию в Финляндию лиц, которые незаконно пересекли границу, настаивает, в свою очередь, представитель финского посольства Юсси Палмэн.

Из Петербурга в Финляндию не могут въехать и граждане стран-членов ЕС

Геннадий Светов имеет российское и финское гражданства, но постоянно проживает в Петербурге. На Рождество он собирался поехать к матери в Финляндию. Теперь Светов опасается закрытия оставшихся КПП на границе с Россией, в том числе со стороны Эстонии, которая также заявила о готовности остановить работу пунктов пропуска.

Граждане Финляндии и других стран-членов ЕС также не могут пересечь границу с РФ через закрытые КПП Фото: Lehtikuva via REUTERS

Действиями Финляндии мужчина крайне возмущен: "Каждый человек имеет право покинуть страну, в том числе и свою собственную. Раньше я раз в неделю ездил в Финляндию, чтобы проверить свою почту и по личным делам. Теперь точно не смогу ездить и это конечно плохо".

Студент одного из университетов в Финляндии Максим Синельников рассказал DW, что в последний раз пересекал границу 20 октября 2023 года. "В Финляндии живу с августа 2022-го, так что я застал только период после санкций. Со студенческим ВНЖ пускали спокойно, поэтому я ездил раз в несколько месяцев. Сейчас планирую ездить через Таллин, даже купил билеты на Новый год на автобус, который едет через КПП в Нарве. Если, не дай Бог, и его закроют, то часто ездить не получится", - поделился Синельников с DW.

Автомобильные погранпереходы всегда пользовались популярностью

Согласно данным ФСБ РФ, пересечение границы на автотранспорте всегда было самым популярным способом для граждан Финляндии и России. Таким способом в 2022 году финские граждане въезжали на российскую территорию 57 601 раз, на самолете - 1312 раз. За первые три квартала 2023 года финны на машинах пересекли границу с РФ 60 064 раза, на самолетах - 316 раз.

Эти цифры можно сравнить с данными за 2019 год, когда еще не было пандемии COVID-19, ограничений на въезд для россиян, а также существовало регулярное авиасообщение между странами. Тогда поток на границах был значительно выше. В 2019 год граждане Финляндии пересекали границу на авто 815 047 раз, а на самолетах - в 23,5 раза меньше.

Пересечение границы на автотранспорте - самый популярный способ у россиян и финнов Фото: Sasu Mäkinen/Lehtikuva/dpa/picture alliance

Поток российских граждан в Финляндию при этом был довольно высоким и после вступления в силу западных санкций против РФ и ограничений на пересечение границ. За весь 2022 год россияне посещали соседнюю страну на авто 834 712 раза. С января по март того же года они пересекали границу на самолетах 11 886 раз, затем авиасообщение для россиян закрыли. По последним актуальным данным на 2023 год, граждане РФ на автотранспорте ездили в Финляндию 506 025 раз.

Очевидно, что теперь этот показатель резко уменьшится. Семья Прохоровых новых вариантов для въезда в Финляндию не видит - в страну можно попасть только самолетом через Ереван и Стамбул, либо через Карелию, до КПП которой из Петербурга также неудобно добираться.

"Но мы верим в лучшее - никто из моих знакомых, у кого есть дачи в Финляндии, не продал пока свою недвижимость. Но, в конце концов, это просто дом. Сейчас мне гораздо сильнее жаль тех людей, которые оказались с родственниками по разные стороны границы и не смогут свободно с ними общаться", - резюмировала Наталья Прохорова.

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