Из-за потока мигрантов Финляндия усиливает КПП на границе РФ

Власти Финляндии отправили вооруженные силы на помощь пограничной службе из-за ситуации с прибывающими из России мигрантами на контрольно-пропускном пункте "Вартиус". Об этом медиакомпании Yle сообщил начальник пограничного пункта капитан Йоуко Киннунен в воскресенье, 19 ноября.

В качестве временной защитной меры на пограничном пункте военные начали возводить ограждения в приграничной зоне. Накануне сотрудники пропускного пункта "Вартиус" сообщили об увеличении потока мигрантов перед закрытием КПП на ночь в 18.00 по местному времени.

Уже после закрытия к КПП прибыли еще 20 просителей убежища на велосипедах. По словам финских пограничников, людей пришлось вывезти в Финляндию, так как российские пограничники не принимали их обратно. В основном это были граждане Сомали.

Мигрантов заставляли ехать в сторону Финляндии

По данным Yle, на пограничном пункте "Вартиус" некоторые из просителей убежища, прибывших в Финляндию, были "вытолкнуты через границу" из России против их воли. Перешедшие границу отказывали покидать Россию, но пограничники "выталкивали их от российского пограничного поста в сторону Финляндии", и затем закрыли за ними ворота, так что возврат на российскую территорию стал невозможным, рассказал начальник пограничного поста Вартиус Йоуко Киннунен. По его словам, прибывших подводили небольшими группами по 20 человек.

Финляндия закрывает КПП на границе с Россией

В пятницу, 18 ноября, из-за увеличения числа мигрантов Финляндия закрыла четыре из девяти погранпереходов на границе с Россией. До 18 февраля была приостановлена работа КПП "Иматра", "Ниирала", "Нуйямаа" и "Ваалимаа" на юго-восточном участке границы.

По заявлениям властей Финляндии, это решение связано с резким увеличением потока нелегальных мигрантов из третьих стран с территории России. Хельсинки обвинил российскую сторону в организации этого потока, указав, что подобное уже случалось в 2015 году. По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, страна была готова "к такого рода гадости со стороны России". В российском МИД отвергли обвинения.

В последние дни сотни граждан Ирака, Сирии, Йемена и других стран Ближнего Востока переходят российскую границу, чтобы попасть в Финляндию. Число просителей растет с августа, у большинства из них при этом нет необходимых для въезда в Финляндию документов. Замглавы финской погранслужбы Маркку Хассинен заявил, что власти считают эту деятельность "четко организованной", поскольку она "не могла возникнуть сама по себе". "Это серьезная угроза национальной безопасности, которая уже отягощает деятельность властей в районе восточной границы", - заявил Хассинен.

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