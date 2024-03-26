Хельсинки: РФ - самая большая угроза безопасности Финляндии

Для России Финляндия является "мишенью для шпионской деятельности и вредоносного влияния", считает местная спецслужба. Москва таким образом демонстрирует недовольство вступлением Хельсинки в НАТО.

По мнению финских правоохранителей, деятельность российских спецслужб представляет наибольшую угрозу для безопасности Финляндии. Для России соседняя страна является "мишенью для шпионской деятельности и вредоносного влияния", - говорится в заявлении полиции безопасности Финляндии (Supo), опубликованном во вторник, 26 марта.

В 2023 году Финляндии удалосьподорвать условия для работы российских разведчиков благодаря активности контрразведки, высылке сотрудников спецслужб и строгой визовой политике, отмечается в документе. Тем не менее, разведывательные операции Москвы по-прежнему представляют угрозу. В частности, они могут быть направлены против финских граждан, которые все еще путешествуют или проживают в России, или финских граждан в третьих странах, заявили в Supo.

Киберсреда и критическая инфраструктура особенно подвержены повышенной угрозе операций влияния и шпионажа. Тем не менее, по оценке контрразведчиков, масштабные операции, направленные на парализацию нормальной работы национальной критической инфраструктуры на территории Финляндии, в краткосрочной перспективе остаются маловероятными.

Инструментализация миграции

Россия будет продолжать прибегать к "инструментализации иммиграции", чтобы выразить "свое недовольство вступлением Финляндии в НАТО", отмечается в документе. В Supo уверены, что у России нет причин изменять свою пограничную политику в ближайшем будущем. "Это долгосрочная угроза, это простой способ для России держать Финляндию в напряжении", - объясняет исполняющий обязанности директора ведомства Теему Турунен.

Финляндия, имеющая 1340-километровую границу с Россией, в ноябре закрыла все пограничные переходы, чтобы остановить поток просителей убежища, который финские власти рассматривают как "гибридную атаку", устроенную Москвой. Граница останется закрытой как минимум до 14 апреля.

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