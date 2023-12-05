Финская таможня выявила поставку БПЛА в РФ в обход санкций

По заключению ведомства, две финские компании оформили экспорт в третьи страны электроники и "оборонного оборудования". Но в итоге запрещенные к экспорту в Россию товары оказались в РФ.

В Финляндии расследуется уголовное дело о возможных поставках в Россию товаров, подпадающих под санкции Евросоюза, в том числе почти 3,5 тыс. беспилотников на сумму два млн евро, сообщила таможенная служба страны во вторник, 5 декабря.

По данным ведомства, две финские компании оформили экспортные операции на поставку продукции в третьи страны транзитом через российскую территорию, но в итоге груз остался в России. В груз входила различная электроника, микроконтроллеры, полупроводниковые компоненты и другое оборудование, "классифицированное как оборонное".

В обеих компаниях, название которых не уточняется, значится "одно и то же ответственное лицо", отметили в таможне, не приведя при этом его имени и должности. В ведомстве считают, что одно из предприятий закупало санкционную продукцию, а другое выполняло роль экспедитора.

Деятельность осуществлялась из России

"Есть основания полагать, что деятельность осуществлялась из России. В ходе операции была создана обширная сеть международных компаний, благодаря которой можно было финансировать операцию, например, из России", - заявил директор по надзору таможни Ханну Синкконен.

Финляндия ведет расследование в сотрудничестве с Нидерландами, Великобританией, США и полицейской службой ЕС Европолом. В деле фигурируют шесть человек, один из них с сентября находится под арестом.

С начала войны России против УкраиныЕвросоюз принял против Москвы более 10 санкционных пакетов, запретив поставки в Россию целого ряда товаров. В соответствии с 11-м пакетом ограничительных мер Брюссель имеет право вводить вторичные санкции в отношении неевропейских компаний, помогающих обходить антироссийские рестрикции, и ограничивать торговлю с третьими странами, при посредничестве которых санкционные европейские товары попадают в Россию.

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