Как закрытие российско-финской границы разделило семьи

Финляндия закрыла границу с РФ из-за наплыва мигрантов. Это лишило многих русскоязычных жителей страны возможности ездить к родственникам. Они хотят, чтобы финские власти открыли хотя бы один КПП.

Финляндия полностью закрыла границу с Россией до 13 декабря. Корреспондентка DW побывала на последнем открытом КПП в Лапландии незадолго до прекращения его работы, а также поговорила с русскоязычными жителями Финляндии о том, как закрытие границы лишило их возможности видеть своих близких.

Граница за сутки до закрытия: ноль просителей убежища

В конце ноября на самом северном КПП на границе Финляндии и России "Райа-Йоосеппи" световой день длится всего лишь пару часов. Все в снегу, температура около минус десяти. Вокруг - никого. Разве что парочка замерзших журналистов, ожидающих появления просителей убежища. С тех пор как Финляндия закрыла все другие КПП на границе с Россией, мигранты из третьих стран стали добираться и до этого, самого труднодоступного погранперехода - в более чем 1000 километрах от Хельсинки и в 250 километрах от Мурманска. Всего за это время здесь запросили убежище 63 человека.

КПП Райа-Йоосеппи в Лапландии - самый северный погранпереход на российско-финской границе Фото: Natalia Smolentseva/DW

После конца рабочего дня финские пограничники проводят для журналистов небольшую экскурсию. "Беженцы приезжают оттуда", - глава пограничной службы Веса Арфман указывает в сторону России. Дальше он ведет нас к контейнеру, где пограничники собрали брошенный "транспорт" (переходить пешком границу нельзя). Там грудой навалены велосипеды - с замерзшими колесами и покрытыми снегом рамами. "Теперь это собственность финского государства, возможно, они будут проданы с аукциона", - поясняет другой сотрудник погранслужбы, Сантери Кому.

Нам показывают ангар, куда пограничники отводят просителей убежища. Там они в тепле ждут своей очереди на небольшое интервью. На границе их спрашивают, как их зовут, откуда они приехали и почему просят убежища. Часто требуется помощь переводчиков. С ними пограничники связываются по телефону. У многих мигрантов нет с собой документов, но не у всех. Накануне нашего визита на КПП прибыли два мужчины из Йемена с паспортами, рассказывает Кому.

Глава пограничной службы КПП Райа-Йоосеппи Веса Арфман показывает журналистам велосипеды, на которых просители убежища приехали в Финляндию Фото: Maria Pavlova/DW

Когда наш тур подходит к концу, сумерки уже окончательно сгущаются. За тот день на КПП "Райа-Йоосеппи" не прибыло ни одного просителя убежища. Но финские власти все равно решили приостановить и его работу. Теперь граница России - Финляндии полностью закрыта - по крайней мере до 13 декабря.

Как закрытая граница разделила семьи

Закрытие границы стало большим ударом для русскоязычных жителей Финляндии: в стране с населением в пять с половиной миллионов их почти 100 000 человек. Многие из них живут на две страны, а поездка через границу в ближайшие Выборг или Санкт-Петербург была обычным делом.

Так, Виктория Ильина и Евгений Кожевников собирались ехать из Лаппеенранты в Петербург в конце ноября: у их 5-летнего сына Серафима была запланирована операция. Семья переехала в Финляндию год назад, но лечиться им по-прежнему удобнее в России. "Там знакомые врачи, которые говорят на родном языке", - объясняет Виктория. Теперь из-за закрытия границ операцию пришлось отложить.

Из-за закрытия границы Евгений Кожевников и Виктория Ильина не могут поехать в Санкт-Петербург к родственникам Фото: Maria Pavlova/DW

Так же, как и визит к дедушке Серафима, отцу Евгения. Он недавно перенес инсульт и у него диагностировали рак. "Я очень переживаю, мало ли у папы со здоровьем ухудшение произойдет прямо сейчас, в ближайшее время, и я не смогу быть рядом, - говорит Евгений. - У меня в голове такие мысли, что придется оставить здесь семью и бежать через Мурманск, лететь в Стамбул из Хельсинки, чтобы быть с ним".

Финские власти не слышат русскоязычных?

И таких историй в Лаппеенранте не одна. Город расположен в 25 километрах от российской границы. Около пяти процентов населения говорят на русском. После закрытия трех южных КПП, русскоговорящие жители Лаппеенранты вышли на митинг 19 ноября к мэрии города.

Одним из организаторов акции был Иван Девяткин. Молодой человек живет в Финляндии 12 лет: закончил здесь университет, свободно говорит на финском, работает, растит сына. Раньше активного участия в политике он не принимал, но закрытие границ все изменило: Иван поставил работу на паузу и пытается добиться от финских властей, чтобы его и других русскоязычных жителей Финляндии услышали.

"Это был удар в спину, предательство со стороны финского правительства, что нас не учли, как будто бы у нас, у русскоязычного меньшинства в Финляндии нет своих интересов", - сетует Иван. Молодой человек хочет наладить диалог с политиками и предлагает вместе подумать над возможностью открыть хотя бы один южный погранпереход. У него в России живет мама, брат и сестры. Они все вместе планировали встречать Новый год.

Иван Девяткин стоял 30 часов в одиночном пикете в центре Лаппеенранты Фото: Maria Pavlova/DW

Чтобы привлечь внимание к проблеме Иван придумал необычную акцию: 30 часов он стоял с палаткой на морозе в одиночном пикете - столько по времени заняла бы дорога из Лаппеенранты в Санкт-Петербург через КПП "Райа-Йоосеппи", когда тот еще был открыт. На его плакате на шведском, втором национальном языке страны, было написано: "Я люблю Финляндию. Но любит ли Финляндия меня?" "Этим вопросом я сейчас задаюсь", - говорит Иван.

Глава МВД Финляндии: "Наша цель сказать России: это неприемлемо!"

Свое решение полностью закрыть границу с Россией финские власти объясняют требованиями национальной безопасности. С августа поток мигрантов из третьих стран с территории России вырос в разы. По данным пограничной службы Финляндии, почти 1000 просителей убежища попали в страну со стороны России за это время. В предыдущие годы таких были единицы.

В Хельсинки уверены: российские пограничники намеренно пропускают мигрантов без виз в ЕС. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал такие действия России гибридной войной и местью за вступление в НАТО.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо Фото: Jussi Nukari/Lehtikuva/REUTERS

"Наша цель сказать России: это неприемлемо и это должно прекратиться!" - сказала в интервью DW министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен из консервативной партии "Истинные финны". Она назвала закрытие границы "трудным решением" и выразила надежду, что российская сторона осознает: "мирная граница в наших общих интересах".

Кто критикует решение финских властей

Это решение вызвало критику как внутри Финляндии, так и за ее пределами с точки зрения соблюдения прав беженцев. Так, омбудсмен Финляндии по вопросам дискриминации Кристина Стенман опасается, что это поставит под угрозу доступ к процедуре предоставления убежища. Теперь запросить убежище в стране можно только в аэропорту Хельсинки и в портах.

Заместитель депутата горсовета Лаппеенранты от партии "Союз левых сил" Екатерина Марова объясняет решение финских властей закрыть границу внутриполитической повесткой. "У нас сейчас достаточно правопопулисткое правительство. В их предвыборной кампании был лозунг "Закрыть границы", и они по сути выполняют свои предвыборные обещания, абсолютно не заботясь и не думая, что есть другие категории граждан, чьи интересы и права ущемляются."

В интервью DW глава МВД страны Рантанен заверила, что правительство в курсе, что их решение "имеет последствия для людей, которые пересекают границу законным способом". "Мы очень обеспокоены этим, сожалеем об этом и надеемся, что ситуация нормализуется как можно скорее, и мы сможем открыть все границы, но это будет зависеть от действий России", - подчеркнула министр.

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