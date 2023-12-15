"Окно" для нелегалов? Что сейчас на границе Финляндии и РФ

Два открывшихся погранперехода между Финляндией и РФ проработали недолго. За это короткое время убежище в Финляндии запросили 380 человек. Когда теперь откроют границу и что будет дальше?

Вечером 15 декабря два открытых днем ранее, 14 декабря, финскими властями пограничных перехода между Финляндией и Россией - Ваалимаа и Ниирала - вновь полностью закрылись. Такое решение финская сторона приняла после того, как зафиксировала прежнюю тревожную ситуацию с нелегалами на границе: российские пограничники по-прежнему беспрепятственно пропускают мигрантов через свои МАПП - за два дня убежище в Финляндии запросили 380 человек. 30 ноября 2023 года финские власти закрыли все девять КПП на границе с Россией.

Граница будет открыта вновь 14 января - это требование финских законов, объясняют эксперты. В таком режиме "коротких окон" граница может проработать долгое время, но финские власти размышляют над изменением правил подачи прошения об убежище прямо на границе.

Закрытие границы изменит ситуацию?

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен на пресс-конференции 14 декабря заявила, что новое закрытие границ необходимо для контроля ситуации, так как "сохраняется угроза национальной безопасности". За первый день работы двух пограничных пунктов финские пограничники получили 150 заявлений на получение убежища от мигрантов, на второй - еще 230. Большинство заявителей - граждане Сирии, Ирака и других ближневосточных стран. Финские власти полагают, что в будущем этот поток может усилиться.

Один из девяти КПП на границе РФ и Финляндии, который закрыт с 30 ноября Фото: Otto Ponto/Lehtikuva/AFP

По словам Рантанен, финские власти по закону могут держать границу на замке в течение короткого периода, но решение о закрытых границах можно продлевать: "В следующий раз мы будет тщательнее взвешивать ситуацию". Также она с сожалением добавила, что жители Финляндии с двойным гражданством не смогут увидеть своих родных в России накануне праздников, несмотря на усилия финских властей.

14 декабря чат в Whatsapp на арабском языке, где мигранты обсуждают возможность перехода российско-финской границы, заметно активизировался, убедился журналист DW. Администраторы чата предлагали за 1200 долларов организовать дорогу до границы из Москвы, за 750 долларов - из Петербурга. Одно из обязательных требований - наличие паспорта и российской визы, которая необходима для предъявления российским пограничникам. Если виза просрочена, то нужно обратиться в миграционную службу, советовали в чате мигрантов. Там поставят штамп о выдворении из России - этого документа будет достаточно, чтобы российские пограничники пропустили через погранпереход с Финляндией. На момент появления новостей о закрытии границы 15 декабря некоторые участники чата рассуждали, что готовы дожидаться следующего "окна возможностей" в январе.

Что намерены делать финские власти

Полное закрытие границ - радикальная мера, которая требует очень серьезного конкретного обоснования, объясняет профессор Восточного университета Финляндии Юсси Лайне. Такое требование содержится в законе о пограничной охране Финляндии, говорит он, при этом в законе указан "короткий период" действия такой меры. Правительству нужно регулярно оценивать угрозу национальной безопасности и общественному порядку, говорит Лайне.

Как сообщает финское издание YLE News, наплыв мигрантов в Финляндию со стороны России начался в августе 2023 года, достигнув пика в октябре и ноябре, когда заявления об убежище подали больше 600 мигрантов. По данным издания, российские пограничники при выезде в Финляндию перестали требовать шенгенские визы или другие документы для въезда в ЕС, как это было раньше. Лайне полагает, что так российские власти решили отомстить за вступление Финляндии в НАТО.

Сейчас финские власти разрабатывают законопроект, который позволит рассматривать запрос от просителей убежища прямо на границе. Этот процесс будет проходить в ускоренном режиме - в течение четырех недель с момента его подачи. Заявитель обязан дождаться этого времени в приемном центре, расположенном на границе или вблизи нее. Если ответ будет отрицательным, то ему не позволят въехать в Финляндию или другую страну ЕС. Финские власти уверены, что это поможет противодействовать "гибридному влиянию" России.

Пока такого решения нет, речь может идти о долгосрочном закрытии границы, говорит директор исследовательской программы по Восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений Аркадий Мошес. Он напоминает, что к закрытию границы привела череда событий, но все началось после декабря 2021 года. "Тогда Путин потребовал нерасширения НАТО. В Финляндии это было однозначно воспринято, что Россия пытается ей диктовать ее будущее в европейской системе безопасности. Это оказалось достаточно, чтобы в Финляндии изменилось общественное мнение", - говорит Мошес.

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