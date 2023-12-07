На границу Финляндии и РФ прибыли 55 пограничников Frontex

Миссия Frontex на востоке Финляндии запланирована до конца января, но может быть продлена. Она связана с необходимостью усилить безопасность внешних границ ЕС.

В район границы Финляндии с РФ прибыли 55 служащих Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex с целью поддержки пограничной службы Финляндии. Задачей большинства из них станет мониторинг границы, сообщил в четверг, 7 декабря, представитель Frontex Петр Свитальский. Миссия пока ограничена концом января, но этот срок может быть изменен "в случае необходимости", указал он.

По словам Свитальского, Frontex известно, "что давление с использованием мигрантов является одним из применяемых Кремлем инструментов", поэтому агентство ожидает, что такие действия на границе будут предприниматься Россией и далее.

Между тем, агентство AFP со ссылкой на финских пограничников указывает, что в приграничном районе по-прежнему находятся "большие группы мигрантов из третьих стран". Пограничная служба Финляндии ожидает, что нынешняя ситуация еще долго не изменится к лучшему.

Frontex указал на необходимость укрепления безопасности на границах ЕС

О решении направить в пограничную зону Финляндии около 50 сотрудников, а также патрульные машины и другое оборудование агентство объявило в конце ноября, что стало реакцией на сложившуюся ситуацию на границе с Россией. Тем самым Frontex расширяет свою операцию по охране внешних границ ЕС, укреплению безопасности Евросоюза и пресечению трансграничной преступности Joint Operation Terra 2023. Ранее на границах Финляндии работали в общей сложности 10 сотрудников европейского агентства.

"Поддержка Финляндии со стороны Frontex выходит за рамки логистики и является демонстрацией единой позиции Европейского Союза в борьбе с гибридными вызовами, затрагивающими одного из его членов. Это сотрудничество показывает, что при решении сложных проблем на границах Европа выступает единым фронтом, предлагая поддержку в виде ощутимых действий", - заявил исполнительный директор Frontex Ханс Лейтенс.

Кризис на границе Финляндии и РФ

В конце ноября Финляндия на две недели закрыла последний контрольно-пропускной пункт на границе с Россией и практически полностью перекрыла сухопутную границу с Россией. Открытым остался только пункт пропуска на железной дороге для грузового сообщения "Вайниккала". В середине декабря Финляндия готовится вновь частично открыть границу, но не исключает нового закрытия пропускных пунктов.

Финские власти пошли на этот шаг в условиях наплыва в страну нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки через границу с Россией. В организации этого миграционного кризиса Хельсинки подозревает Москву. Решение о закрытии всей восточной границы было принято для "защиты национальной безопасности Финляндии от гибридной операции России", заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. О возможности закрытия границы объявили также власти Эстонии.

В середине декабря Финляндия готовится вновь частично открыть границу, но не исключает нового закрытия пропускных пунктов.

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