Финляндия снова закрывает КПП на границе с Россией

Переходы Ваалимаа и Ниирала на границе с РФ были открыты всего несколькими часами ранее. Финские власти решили вновь закрыть их из-за возобновления притока мигрантов.

Правительство Финляндии вновь закрывает переходы Ваалимаа и Ниирала на границе с Россией, сообщила в четверг, 14 декабря, министр внутренних дел страны Мари Рантанен. "Восточная граница будет закрыта завтра (15 декабря. - Ред.) в 20.00, и закрытие продлится до середины января", - заявила Рантанен, добавив, что "необходимо контролировать ситуацию" на фоне возобновления притока мигрантов.

Как только пограничные переходы возобновили работу, туда снова стали прибывать просители убежища. По словам Мари Рантанен, обстановка на восточной границе угрожает национальной безопасности. "Понятно, что явление нелегальной иммиграции произошло из-за влияния иностранной державы и связано также с преступностью. Финляндия решает вопросы, связанные с Финляндией", - подчеркнула министр, добавив, что положение нормализуется лишь тогда, когда прекратится приток людей, пытающихся проникнуть в страну нелегально.

Министр финансов Финляндии Риикка Пурра заявила, что после открытия двух погранпунктов практически сразу началось "подталкивание и поощрение людей к обращению за убежищем", не уточнив, кто именно "подталкивал и поощрял".

Приток соискателей убежища

Погранпереходы Ваалимаа и Ниирала (первый находится в Ленинградской области, второй - в Карелии) вновь открылись утром 14 декабря. К полудню на КПП "Ниирала", по сообщению финской погранслужбы, прибыли уже 24 человека, попросившие об убежище. Всего, по последним данным издания Yle , за день на оба погранпункта прибыли не менее 62 просителей убежища. Некоторые из них - граждане Сомали и Сирии.

Финляндия начала закрывать пункты пропуска на границе с Россией с середины ноября. Власти страны обосновали это решение притоком мигрантов (в основном из стран Ближнего Востока), которые прибывали на КПП с российской стороны и просили убежища. 30 ноября были закрыты все девять пропускных пунктов на границе с Россией. Позднее власти Финляндии сообщили, что с 14 декабря откроют два КПП - Ваалимаа и Ниирала.

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