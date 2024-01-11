Граница Финляндии с Россией останется закрытой еще месяц

Восточная граница Финляндии будет закрыта до 11 февраля. МВД в Хельсинки объяснило это соображениями национальной безопасности.

Хельсинки продлевает закрытие восточной границы с Россией еще на месяц - до 11 февраля, объявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен в четверг, 11 января, пояснив, что данное решение продиктовано соображениями национальной безопасности. "Национальная безопасность остается критически важным вопросом для Финляндии", - цитирует слова Рантанен телерадиокомпания Yle.

Глава МВД признала, что закрытие границы негативно сказывается на проживающих в Финляндии россиянах и лиц с двойным гражданством, но отметила, что ситуация на границе с просителями убежища не изменилась, и "угроза гибридного влияния" сохраняется.

Граница с Россией на замке

Пограничные пункты на восточной границе Финляндии закрыты с середины декабря 2023 года. Первые пункты пропуска прекратили работу еще в середине ноября на фоне наплыва соискателей убежища без надлежащих документов. Финляндия обвинила в массовом притоке мигрантов Россию. Поскольку приток соискателей убежища так и не сократился, в конце ноября закрылись уже все пограничные переходы с РФ.

14 декабря Финляндия попробовала возобновить работу двух КПП - "Ваалима" и "Ниирала" (с российской стороны - "Торфяновка" и "Брусничное" в Ленинградской области), но уже в первый день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища, и финские власти вновь закрыли всю восточную границу на месяц до 14 января. Глава МВД Рантанен тогда заявила, что ситуация нормализуется лишь тогда, когда прекратится поток людей, пытающихся незаконно проникнуть в Финляндию.

Россия отвергла обвинения со стороны Хельсинки. В Кремле подчеркивали, что пограничными КПП пользуются те, кто имеет на это законное право, а российские пограничники, как было указано, полностью соблюдают служебные инструкции.

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