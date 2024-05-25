Финляндия будет возвращать в РФ прибывающих без оснований

Новый закон о выдворении нелегальных мигрантов, находящийся на рассмотрении парламента Финляндии, позволит властям уже на границе возвращать в Россию тех, кто попытается въехать в страну без достаточных оснований, заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен. "Мы исходим из того, что когда этот закон вступит в силу, то в любом случае люди будут возвращены на российскую сторону", - сообщила она в интервью медиакомпании Yle , опубликованном в субботу, 25 мая.

По словам финского министра, любой человек, пытающийся въехать из РФ без оснований, будет возвращен в эту страну, даже если Россия будет отказываться его принять. При этом оценка ситуации в каждом случае будет проводиться пограничниками, указала она.

Сотрудники Пограничной службы пройдут обучение и инструктажи, которые позволят им оценивать уязвимость просителей убежища. "Пограничники каждый день на работе занимаются анализом людей. После принятия нового закона их обучат необходимым критериям оценки. Также они получат поддержку от более опытных коллег", - заявила Рантанен. "Цель нового закона - предотвратить инструментализованную миграцию через восточную границу. Оперативная задача Пограничной службы - обеспечить это", - сообщила она.

Приток мигрантов на российско-финской границе и законопроект

В ноябре 2023 года Финляндия полностью закрыла сухопутную границу с Россией на фоне наплыва мигрантов без соответствующих документов. Хельсинки обвинил Москву в провоцировании граждан третьих стран на пересечение границы.

21 мая правительство Финляндии внесло на рассмотрение парламента законопроект о безопасности границ. Он позволит отказывать гражданам третьих стран в убежище прямо на границе и депортировать их обратно в Россию. "Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу. Когда он будет в нашем арсенале, то, обдумывая и обсуждая, можно было бы попытаться открыть движение через границу", - сказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

В конце апреля газета Helsingin Sanomat сообщала, что финские власти готовят новый законопроект "в спешке", поскольку опасаются, что при улучшении погоды РФ начнет пропускать просителей убежища через сухопутную границу и тем самым создаст угрозу безопасности Финляндии. Цель законопроекта - предотвратить въезд просителей убежища в страну, поэтому он позволяет принимать решение о депортации прямо на границе, указывает газета. По мнению правозащитников, законопроект нарушает положения финской Конституции и Международной конвенции по правам человека.