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Финляндия допустила частичное открытие границы с РФ

Кирилл Шестаков
20 мая 2024 г.

Граница с РФ может быть "осторожно" открыта в случае принятия законопроекта, который позволит депортировать просителей убежища обратно в Россию, заявил премьер-министр Финляндии.

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Граждане третьих стран на российско-финской границе в ноябре 2023 года
Граждане третьих стран на российско-финской границеФото: Jussi Nukari/AFP/Getty Images

Правительство Финляндии может частично открыть границу с РФ в случае принятия так называемого законопроекта "О выдворении", который позволит отказывать гражданам третьих стран в убежище прямо на границе и депортировать их обратно в Россию. Об этом премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил в интервью Yle Areena, обнародованном в воскресенье, 19 мая. "Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу. Когда он будет в нашем арсенале, то, обдумывая и обсуждая, можно было бы попытаться открыть движение через границу", - сказал финский премьер. Орпо допустил открытие сначала одного погранпункта, а затем и других, "если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество".

Законопроект "О выдворении" готовится в спешке и подвергается критике

В конце апреля газета Helsingin Sanomat сообщала, что финские власти готовят новый законопроект "в спешке", поскольку опасаются, что при улучшении погоды РФ начнет пропускать просителей убежища через сухопутную границу и тем самым создаст угрозу безопасности Финляндии. Цель законопроекта - предотвратить въезд просителей убежища в страну, поэтому он позволяет принимать решение о депортации прямо на границе, указывает газета. Законопроект, однако, подвергся критике правозащитников, поскольку он нарушает положения финской Конституции и Международной конвенции по правам человека, отмечает издание. 

Приток мигрантов на российско-финской границе

В ноябре 2023 года Финляндия полностью закрыла сухопутную границу с Россией на фоне наплыва мигрантов без соответствующих документов. Хельсинки обвинил Москву в провоцировании граждан третьих стран на пересечение границы. В ответ представитель российского МИДа Мария Захарова назвала "попытки Финляндии переложить ответственность на Россию" за сложившуюся на границе ситуацию "неуклюжими оправданиями".

 

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