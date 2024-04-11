Президент Финляндии: У нас есть выбор и мы поможем Украине

Александер Стубб во время дискуссии в Брюсселе говорил о героизме украинцев, цинизме Путина, готовности финнов защищать свою страну от российской угрозы и помогать Украине.

До конца августа Россия может пойти в контрнаступление против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб 10 апреля, в Брюсселе, во время дискуссии "Новая эра обороны", организованной аналитической неправительственной организацией Friends of Europe.

Александер Стубб был избран на пост президента Финляндии в феврале 2024 года. И после общения за последние недели со своими европейскими коллегами, руководством ЕС и НАТО, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским, он пришел к выводу, что "окно возможностей" для Владимира Путина уже появилось и будет оставаться открытым до конца августа, может быть, сентября". "На протяжении этого периода Путин может начать контрнаступление", - предостерег Стубб. Он отметил, что руководство России - "цинично, для него человеческая жизнь не имеет никакого значения". "Безлимитный человеческий запас" и информация и том, что военных ресурсов России "хватит еще на два года", вызывает у президента Финляндии особое беспокойство.

"Мы можем или помочь Украине, или кануть в забытье истории"

Но у западных партнеров Украины есть возможности остановить Путина. По мнению Стубба, если удастся реализовать инициативу Чехии по закупке 155-миллиметровых снарядов для ВСУ, создать долгосрочный фонд для поддержки Киева в рамках НАТО с бюджетом в 100 миллиардов евро, а также убедить Конгресс США принять пакет помощи Украине на 60 миллиардов долларов, "тогда, я думаю, мы справимся".

Ведь за последние два года ЕС стал сильным, как никогда, считает Александер Стубб. "Но если бы не героическая борьба украинцев и украинской армии, мы оставались бы такими же слабыми, какими были в 2008 году, во время войны в Грузии, или в 2014-м, когда Путин аннексировал Крым", - подчеркнул он. По словам политика, поддержка Украины в Европе сейчас "тверда и непоколебима", но как долго она будет оставаться такой, неизвестно.

Александер Стубб и Владимир Зеленский в Киеве Фото: Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa/picture alliance

На прошлой неделе Александер Стубб посетил с визитом Киев. После личного общения с украинским президентом он понял, что "у Зеленского и Украины нет другого выбора, кроме как продолжать борьбу". "Но у нас такой выбор есть: мы можем или помочь Украине, или кануть в забытье истории, позволив Путину продолжать завоевания", - сказал финский политик.

Комментируя заявление главы Пентагона Ллойда Остина, призвавшего Украину не атаковать нефтеперерабатывающие предприятия России, поскольку это "может повлиять на глобальные энергетические рынки", президент Финляндии дал понять, что не разделяет эту позицию США. "Вопрос цен на нефть не относится к разряду тех, которые вызывают мои опасения. Цена спасения жизней украинцев - вот то, что меня беспокоит", - сказал Стубб. Он также добавил, что предоставляя Украине оружие и боеприпасы, западные партнеры "не питают иллюзий и понимают, для чего они будут использоваться".

Финляндия всегда жила с чувством нависшей угрозы

Год тому назад Финляндия вступила в НАТО, тем самым завершив 75-летний период своего нейтралитета. На протяжении холодной войны нейтральный статус Финляндии "был необходимостью, а не выбором по доброй воле". "Мы были вынуждены сделать предметом компромисса свои ценности, потому что жили рядом с империалистическим и экспансионистским соседом (СССР. - Ред.)", - объяснил президент Финляндии.

Но и после распада Советского Союза чувство "потенциальной угрозы" у финнов не исчезло и они "понимали, что должны быть всегда готовы". Потому Финляндия постоянно занималась укреплением своей национальной обороны. По словам Стубба, 900 тысяч мужчин и женщин в стране прошли срочную военную службу, 280 тысяч могут быть мобилизованы в случае войны, а на своих складах Финляндия имеет внушительный запас оружия и военной техники.

В новой стратегической концепции НАТО, принятой в июне 2022 года, Россия определяется как главная и непосредственная угроза для стран-членов организации. А после вступления Финляндии в НАТО, граница альянса с Россией удвоилась. "Наши силы прошли подготовку в сложных условиях севера, у нас разработана всесторонняя концепция безопасности, мы владеем передовыми технологиями, и готовы привнести все это в НАТО", - заявил Стубб.

Но для того, чтобы коллективная оборона и безопасность были по-настоящему эффективными, гражданам европейских стран необходимо менять образ мышления. Например, в Финляндии 80 процентов населения готово защищать свою страну. Финны понимают значение обороны и безопасности, "потому что угроза России существовала для них всегда". Но ведь оборона - это забота не только государств, соседствующих с Россией. "Мы должны сделать так, чтобы люди хотели защищать свою страну, а для этого нужно показать, что наши демократии и наши идеалы стоят того, чтобы за них сражаться", - заявил Стубб.