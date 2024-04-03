Чехия просит НАТО помочь с закупкой снарядов Украине

Чехия требует от партнеров по НАТО дополнительной финансовой поддержки для своей инициативы по закупке боеприпасов для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе в среду, 3 апреля.

"На эти снаряды нам нужно больше денег. Нам нужно больше снарядов для Украины, потому что Россия все еще может производить много - гораздо больше, чем Украина может использовать на фронте", - заявил Липавский.

По его словам, пока было обеспечено финансирование только для закупки 300 тысяч снарядов, при том, что Чехия планирует закупить в общей сложности 800 тысяч снарядов для Украины за пределами ЕС. Липавский не уточнил, сколько денег понадобится на дополнительные 500 тысяч снарядов. Германия уже согласилась внести 576 млн евро в инициативу Чехии, пишет агентство dpa. Эта сумма предназначена для закупки 180 тысяч артиллерийских снарядов.

Чехия по всему миру ищет боеприпасы для Украины

Как стало известно в марте Чехия закупила крупную партию боеприпасов для ВСУ, активировав свои контакты времен холодной войны. Страна получила таким образом около 800 тысяч артиллерийских снарядов от разнообразных поставщиков со всего мира и нашла еще 700 тысяч снарядов, которые можно купить, используя дополнительные средства, писала газета The Wall Street Journal.

Источники издания рассказали, что от прошлого страны как члена восточного блока остались военная промышленность с клиентами по всему миру и хорошие отношения со многими странами Глобального Юга. Собеседники издания не раскрыли информацию о том, какие страны входят в число поставщиков, но сообщили, что среди них есть "несколько союзников России".

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