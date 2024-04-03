Киев и Хельсинки подписали соглашение о поддержке на 10 лет

Финляндия обещает поддерживать Украину "с той же динамикой, что и с начала полномасштабной агрессивной войны, столько, сколько потребуется".

Президенты Финляндии и Украины Александр Стубб и Владимир Зеленский в среду, 3 апреля подписали в Киеве соглашение о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке между двумя странами.

Срок действия подписанного во время визита Стубба в украинскую столицу соглашения - 10 лет. Оно охватывает различные сектора, включая политическую поддержку, поддержку украинской обороны и безопасности, а также поддержку реформирования и восстановления страны. "Десятилетнее соглашение является доказательством долгосрочной приверженности Финляндии поддержке Украины", - заявили в офисе президента Финляндии.

Согласно документу, Финляндия продолжит продолжит предоставлять Украине долгосрочную военную, политическую и финансовую поддержку, а также гуманитарную помощь "с той же динамикой, что и с начала полномасштабной агрессивной войны, столько, сколько потребуется".

Новый пакет военной помощи Финляндии Украине

Стубб также сообщил Зеленскому, что Финляндия отправит Украине очередной пакет вооружений на 188 млн евро, после чего общий объем помощи Хельсинки Киеву с 2022 года приблизится к 2 млрд евро.

"Благодаря вкладу Финляндии в размере 30 млн евро в чешскую инициативу совместных закупок артиллерийских боеприпасов для Украины, поддержка Финляндии Украины в 2024 году уже превышает 400 млн евро и увеличится как минимум за счет еще двух пакетов в течение года", - подчеркнули в офисе президента.

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