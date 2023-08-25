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Финляндия передаст Украине военную технику на 94 млн евро

Ольга Лебедева
25 августа 2023 г.

Президент Финляндии утвердил 18-й пакет военной помощи Украине. Общая сумма поставленных Киеву вооружений возросла до 1,3 млрд евро. Детали пакета не разглашаются.

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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и президент Украины Владимир Зеленский
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и президент Украины Владимир Зеленский 23 августа в КиевеФото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/picture alliance

Финляндия направит Киеву новую партию военной техники. Президент Финляндии Саули Ниинистё по предложению правительства в пятницу, 25 августа утвердил предоставление 18-го пакета военной помощи Украине с начала полномасштабной войны в этой стране, сообщается на официальном сайте финского правительства.

Общая сумма военной помощи Финляндии - 1,3 млрд евро

В пакете на общую сумму около 94 млн евро содержится вооружения для замены поставленной ранее оборонной техники. Общая стоимость всех пакетов военной помощи Финляндии, предоставленных Украине до сих пор, достигла примерно 1,3 млрд евро. "Поддержка Украины со стороны Финляндии и наших союзников по-прежнему непоколебима. Ключевым вопросом с точки зрения будущего порядка безопасности в Европе и Финляндии является способность сдержать агрессию России против Украины", – заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

Детали нового пакета, его содержание, способ и график доставки не разглашаются по оперативным соображениям и с целью обеспечения безопасного прибытия помощи к месту назначения, указывается далее. При его подготовке были учтены как потребности ВСУ, так и ресурсы Финляндии, заявило Минобороны в Хельсинки.

О подготовке нового пакета военной помощи Финляндии объявил 23 августа новый финский премьер Петтери Орпо в Киеве. "Там есть вещи, которые действительно необходимы: тяжелое вооружение и боеприпасы", - сообщил он.

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