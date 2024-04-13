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ПолитикаРоссия

Финляндия вводит новые ограничения на границе с Россией

Сергей Куприков
13 апреля 2024 г.

Хельсинки приостанавливает движение прогулочных судов в приграничье с Россией, закрывает два морских пункта пропуска и продлевает закрытие всех сухопутных КПП.

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На российско-финской границе. Ноябрь 2023 года
На российско-финской границе. Ноябрь 2023 годаФото: Jussi Nukari/AFP/Getty Images

Финляндия с 15 апреля приостановит движение по Сайменскому каналу, соединяющем финское озеро Сайма с Выборгским заливом, для прогулочных судов. Кроме того, она на неопределенный срок закроет морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио на границе с Россией. Об этом в воскресенье, 13 апреля, сообщила российская Федеральная таможенная служба (ФТС) в своем Telegram-канале.

В ведомстве указывают, что Хельсинки продлевает также с 15 апреля закрытие всех сухопутных пунктов пропуска между Россией и Финляндией (Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус) "до особого распоряжения".

МВД Финляндии объяснило бессрочное закрытие границы "риском инструментальной иммиграции". Глава МВД страны Мари Рантанен заявила ранее, что "инструментальная иммиграция - это не когда люди нуждаются в убежище, а скорее, когда Россия использует их как инструмент давления". Постепенное закрытие КПП финской стороной началось в ноябре 2023 года. Сначала не работала часть погранпереходов, затем ограничения распространили на все сухопутные пропускные пункты и несколько раз продлевали их.

Решение о закрытии границы в Хельсинки связывали с наплывом просителей убежища в ЕС из стран Ближнего Востока и Африки, в организованном подвозе которых Финляндия обвинила российскую сторону.

 

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