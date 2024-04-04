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ПолитикаФинляндия

Финляндия закрыла границы с РФ на неопределенный срок

Кирилл Шестаков
4 апреля 2024 г.

Решение оставить границы с РФ закрытыми "до дальнейшего уведомления" МВД Финляндии объяснило риском дальнейшей "инструментализации миграции" со стороны Кремля.

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Контрольно-пропускной пункт "Райа-Йоосеппи" на финско-российской границе (фото из архива)
Контрольно-пропускной пункт "Райа-Йоосеппи" на финско-российской границе (фото из архива)Фото: Otto Ponto/Lehtikuva/AFP

Правительство Финляндии решило оставить закрытыми пункты пропуска на сухопутной границе с Россией с 15 апреля на неопределенный срок, сообщило министерство внутренних дел страны в четверг, 4 апреля. Кроме того, с 15 апреля будут закрыты морские пункты пропуска в Хаапасаари, порту Нуйямаа и Сантио, чтобы предотвратить нелегальную миграцию морским путем. "Решение будет действовать до дальнейшего уведомления, но не дольше, чем это необходимо", - говорится в пресс-релизе МВД.

В открытии границы с РФ финские власти видят "риск возобновления" массовой нелегальной миграции граждан из третьих стран, которые, пересекая границу с российской стороны, запрашивают убежище в Финляндии. "Вблизи границы Финляндии с российской стороны находятся сотни, а возможно, и тысячи людей, которые могут быть использованы против Финляндии", - заявила министр внутренних дел Мари Рантанен. Финские власти рассматривают российскую политику по "инструментализации миграции" как "гибридную атаку" и "долгосрочную угрозу".

Предыдущее решение правительства о закрытии границы действовало до 14 апреля.

Приток мигрантов на российско-финской границе

В ноябре 2023 года Финляндия полностью закрыла сухопутную границу с Россией на фоне наплыва мигрантов без соответствующих документов. Хельсинки обвинил Москву в провоцировании граждан третьих стран на пересечение границы. В ответ представитель российского МИДа Мария Захарова назвала "попытки Финляндии переложить ответственность на Россию" за сложившуюся на границе ситуацию "неуклюжими оправданиями". 

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