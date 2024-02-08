Финляндия не откроет границу с Россией до 14 апреля

Правительство Финляндии приняло решение оставить закрытыми пункты пропуска на сухопутной границе с Россией до 14 февраля 2024 года, говорится на сайте Министерства внутренних дел страны в сообщении от четверга, 8 февраля. МВД отмечает, что также будет невозможна подача заявлений о предоставлении международной защиты на КПП на российско-финской границе.

Ведомство называет это решение "необходимым" и "осознанным", так как стихийная миграция может представлять серьезную угрозу национальной безопасности и общественному порядку Финляндии. Со ссылкой на власти страны, финское МВД сообщило, что существует вероятность возобновления потока нелегальных мигрантов в случае открытия пунктов пропуска на границе с Россией. "Мы не видим никаких признаков того, что Россия меняет свое поведение. Напротив, полученная нами информация подтверждает нашу оценку того, что Россия продолжает свою гибридную операцию. У нас есть основания полагать, что такая ситуация сохранится в течение некоторого времени", - заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

Вместе с тем, министр признала, что закрытие восточной границы "вызывает тревогу, особенно у людей, имеющих семью на российской стороне". Однако это решение она назвала "результатом действий России", которые "требуют от Финляндии поставить национальную безопасность на первое место".

Ранее возобновить работу КПП на российско-финской границе планировалось 11 февраля.

Приток мигрантов на российско-финской границе

В ноябре 2023 года Финляндия полностью закрыла сухопутную границу с Россией на фоне наплыва мигрантов без соответствующих документов. Хельсинки обвинил Москву в провоцировании граждан третьих стран на пересечение границы. В середине декабря два пункта пропуска возобновили работу, однако были вновь закрыты всего через несколько часов. В январе 2024 года власти в Хельсинки решили продлить закрытие восточной границы до 11 февраля.

Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала "попытки Финляндии переложить ответственность на Россию" за сложившуюся на границе ситуацию "неуклюжими оправданиями", разогревающими "русофобские настроения". По ее словам, финская сторона не консультировалась с российской по вопросу закрытия границы.

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