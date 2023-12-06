Финляндия может открыть границу с РФ 14 декабря

Финские пограничники готовятся снять часть заграждений на пунктах пропуска восточной границы. При этом власти Финляндии не исключают, что границу придется закрыть снова, если поток мигрантов возобновится.

Финляндия готовится открыть пункты пропуска на границе с РФ. Заграждения будут частично сняты 14 декабря, сообщило во вторник, 5 декабря, финское издание Yle со ссылкой на представителя пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнена.

По его словам, часть ограждений будет оставлена, поскольку в Финляндии не исключают, что КПП придется закрывать снова. "Мы должны увидеть, продолжится ли это (большой наплыв мигрантов из третьих стран. - Ред.), если границы откроются", - указал Ахтиайнен. Он подчеркнул, что погранслужба Финляндии готова к продлению ограничений на восточной границе в случае, если возникнет новый поток просителей убежища.

Президент Финляндии обвинил РФ в шантаже

Между тем президент Финляндии Саули Ниинистё обвинил российские власти в шантаже. Они искусственно создают кризис на границе с Финляндией, заставляя мигрантов приезжать к КПП, заявил он в интервью немецкой газете Die Zeit, которое будет опубликовано в бумажной версии 7 декабря. Он выразил уверенность, что Россия ошибается, поскольку как Финляндия, так и другие европейские страны осознают неприемлемость такого шантажа.

Ниинистё также напомнил, что РФ предпринимала аналогичные попытки еще в 2015 году, и выразил уверенность в необходимости решительных мер по пресечению таких действий российских властей и президента Владимира Путина. "Думаю, что россияне и Путин не послушаются ничего, кроме языка силы", - добавил он.

Кризис на границе Финляндии и РФ

В конце ноября Финляндия на две недели закрыла последний контрольно-пропускной пункт на границе с Россией, тем самым полностью перекрыв сухопутную границу с Россией. Открытым остался только пункт пропуска на железной дороге для грузового сообщения "Вайниккала".

Финские власти пошли на этот шаг в условиях наплыва в страну нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки через границу с Россией. В организации этого миграционного кризиса Хельсинки подозревает Москву. Решение о закрытии всей восточной границы было принято для "защиты национальной безопасности Финляндии от гибридной операции России", заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. О возможности закрытия границы объявили также власти Эстонии.

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