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Финляндия просит у ЕС помощи против мигрантов со стороны РФ

Евгений Жуков
19 апреля 2024 г.

Премьер Орпо заявил, что Хельсинки ожидает от Брюсселя шагов по противодействию притоку мигрантов со стороны РФ. По словам главы Еврокомиссии, гибридные атаки России касаются безопасности всего ЕС.

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Урсула фон дер Ляйен и Петтери Орпо на пресс-конференции в Лаппеэнранте
Урсула фон дер Ляйен и Петтери Орпо на пресс-конференции в ЛаппеэнрантеФото: Antti Aimo-Koivisto/AFP

Финляндия обратилась к Евросоюзу за помощью в возвращении мигрантов, которые хотят попасть в ЕС через российско-финскую границу. "Мы готовим собственное законодательство, но нам также нужны действия со стороны ЕС", - заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в пятницу, 19 апреля, после посещения вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) Лаппеэнранты на границе с Россией.

Фон дер Ляйен заверила, что Еврокомиссия поддерживает Хельсинки и тесно сотрудничает со странами происхождения мигрантов. "Мы видим, что одно государство использует бедных людей, чтобы оказать давление на другое государство, так что это явно проблема безопасности", - отметила фон дер Ляйен, говоря о действиях России.

"Гибридные атаки России касаются не только безопасности Финляндии, - написала глава Еврокомиссии в соцсети X, - речь идет о безопасности всего ЕС. Именно поэтому я сегодня здесь. Чтобы сказать вам, что Европа стоит на вашей стороне".

В прошлом году Финляндия закрыла границу с Россией после наплыва мигрантов из таких стран, как Сирия и Сомали. Финляндия обвинила Россию в намеренном использовании миграции в качестве инструмента против страны и ЕС. Кремль отверг эти обвинения. Теперь Финляндия разрабатывает закон, который позволит пограничникам отказывать просителям убежища, прибывающим из России. Ранее с подобной проблемой сильного наплыва беженцев через границу с Беларусью столкнулись Польша и Литва.

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