  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ОбществоГермания

Украинских беженцев в ФРГ в 2023 году стало немногим больше

Александр Дельфинов
1 января 2024 г.

Сейчас в Германии зарегистрированы 1,132 млн жителей Украины, въехавших в ФРГ в связи с агрессией РФ, сообщает МВД ФРГ. Год назад их было 1,045 миллиона.

https://p.dw.com/p/4akyo
Женщина держит рекламный листок на ярмарке трудоустройства для беженцев из Украины
Ярмарка трудоустройства для беженцев из УкраиныФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

В 2023 году в Германии не сильно увеличилось количество украинских беженцев. По данным федерального МВД, которые приводит газета Neue Osnabrücker Zeitung в понедельник, 1 января, к 25 декабря 2023 года в Германии зарегистрированы 1,132 млн человек, въехавших в страну в связи с агрессией РФ против Украины. Год назад их было 1,045 миллиона.

Больше всех беженцев приняла земля Северный Рейн - Вестфалия. Здесь зарегистрированы более 231 000 украинцев. На втором месте Бавария (158 505), далее - Баден-Вюртемберг (154 749). Наименьшее число беженцев из Украины - в Бремене (12 188 человек) и Сааре (15 328 человек).

Германия меняет курс по отношению к беженцам

Министр труда Германии Хубертус Хайль (Hubertus Heil) на пресс-конференции в Берлине 18 октября фактически провозгласил смену курса правительства ФРГ в вопросе трудоустройства беженцев. По словам министра, "языковой барьер снижается. Настало время идти работать". Миграционный кризис и дефицит кадров заставили Берлин требовать от получателей пособия скорейшего трудоустройства даже не по профилю.

"Мы приступаем к широкомасштабным действиям для того, чтобы находящиеся в Германии украинские гражданки и граждане… теперь все вышли бы на немецкий рынок труда", - заявил, в свою очередь, днем позже канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), выступая в бундестаге.

Смотрите также:

Как Берлин справляется с наплывом беженцев

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Изображение на стене одного из зданий в Брюсселе

Какие испытания ожидают Евросоюз в 2024 году

Какие испытания ожидают Евросоюз в 2024 году

Продолжающаяся война РФ против Украины, возможное возвращение Трампа в Белый дом, реформы внутри ЕС и выборы в Европарламент. С какими вызовами придется столкнуться Евросоюзу в наступающем году - у DW.
Политика1 января 2024 г.
Изображения флагов ЕС и ФРГ на асфальте

Миграционная политика ЕС. Что изменится в 2024 году

Миграционная политика ЕС. Что изменится в 2024 году

Перед выборами в Европарламент Германия, Франция и Италия ужесточают миграционное законодательство. Тема миграции и реформирования системы предоставления убежища станет основной в предвыборной кампании.
Политика30 декабря 2023 г.
Просители убежища не будут получать пособия наличными

Мигранты и беженцы в Германии. Что для них изменится в 2024 году

Мигранты и беженцы в Германии. Что для них изменится в 2024 году

Как в 2024 году поменяется миграционная политика Германии? DW - об основных нововведениях, которые касаются беженцев и мигрантов, находящихся в стране.
Миграция26 декабря 2023 г.
Показать еще