В ФРГ согласованы стандарты для платежных карт мигрантов

Впредь мигранты в Германии будут получать часть соцвыплат не наличными, а в виде начислений на платежные дебетовые карты. 14 из 16 федеральных земель договорились о едином механизме выдачи таких карточек.

Федеральные земли Германии согласовали единые стандарты введения запланированных платежных карт для мигрантов. 14 из 16 федеральных земель договорились о едином механизме выдачи таких карт, Бавария и Мекленбург - Передняя Померания также введут платежные карты мигрантов, но будут выдавать их по собственным правилам, сообщила государственная канцелярия Гессена в среду, 31 января.

В соответствии с согласованным решением, мигранты в Германии впредь будут получать часть социальных выплат не наличными, а в виде начислений на платежную карту. Речь идет о предоплаченной дебетовой карте, для обслуживания которой не требуется привязка к банковскому счету. Такие карты можно будет использовать для оплаты услуг по всей Германии, хотя возможны и определенные региональные ограничения.

Денежные переводы будут невозможны

При этом такие карты нельзя будет использовать за пределами ФРГ. Переводы с одной такой карты на другую, равно как и любой другой перевод денежных средств в пределах или за пределы Германии будут невозможны. Пользователи, однако, смогут проверять баланс средств на своих картах. Каждая земля будет сама решать, какую часть соцвыплат перечислять на платежную карту мигранта.

Федеральные земли планируют ввести платежные карты мигрантов к лету. Решение о запуске таких карт было согласовано еще в ноябре между канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и конференцией премьер-министров федеральных земель, председателем которой в настоящее время является глава правительства земли Гессен Брис Райн (Boris Rhein).

После этого рабочей группе конференции под председательством Гессена было поручено разработать модель минимальных единых общефедеральных стандартов для таких платежных карт. Поскольку стандарты теперь согласованы, федеральные земли могут запустить процедуру тендера между поставщиками услуг на выпуск платежных карт мигрантов.

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