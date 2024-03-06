Новые правила для беженцев в ФРГ: штраф за украинские номера

Владельцев автомобилей на украинских номерах, которые после года пребывания в Германии не получат немецкую регистрацию, будут штрафовать с 1 апреля. Однако многие вопросы относительно регистрации авто еще не решены.

Украинцы, которые находятся в Германии более года, имеют здесь статус временной защиты и передвигаются по дорогам Германии на автомобилях с украинскими номерами, должны до конца марта поставить свои машины на учет и получить немецкие автомобильные номера. 31 марта 2024 года истекает срок переходных положений, которые позволяли украинским беженцам в Германии больше года ездить на украинских номерах.

Все украинские авто должны быть поставлены на учет

Как сообщили DW в министерстве транспорта земли Северный Рейн - Вестфалия, которая сейчас председательствует в конференции земельных транспортных ведомств, никаких запросов от других федеральных земель на продление переходных положений и исключений для украинских машин нет. "Это значит, что все украинские транспортные средства, которые больше года находятся в Германии, с этого времени должны быть поставлены на учет в ФРГ", - констатировали в земельном министерстве.

Управление автомобилем, не имеющим немецкой регистрации, более года является административным правонарушением, напоминают в федеральном министерстве транспорта. "За это вы получите штраф", - предупреждают в разъяснениях министерства, обнародованных в прошлом году после введения спецразрешений для украинских авто, действие которых сейчас истекает. Согласно каталогу штрафов, передвижение на автомобиле без надлежащей регистрации влечет за собой денежный штраф в размере 70 евро и один штрафной балл. При наличии 8 штрафных баллов водителя в Германии лишают водительского удостоверения.

Как поставить на учет чужой автомобиль?

Как отметили в министерстве транспорта Северного Рейна - Вестфалии, несмотря на необходимость немедленно ставить автомобиль на учет в Германии, нерешенными остаются несколько вопросов, которые до сих пор затрудняют перерегистрацию машины в некоторых случаях. Например, речь идет об украинцах, которые приехали в Германию на чужом автомобиле. Дело в том, что при регистрации автомобиля в Германии заявитель должен доказать свое право распоряжаться им, предоставив, например, техпаспорт или другие документы.

"Такими доказательствами могут служить, например, договор купли-продажи, оригинал счета или квитанция таможни. Следует исходить из того, что многие водители не смогут доказать свое право распоряжаться автомобилем", - отметили в земельном министерстве. Ведомство обратилось в федеральное министерство транспорта за разъяснениями, как действовать в таких случаях. "Федеральное министерство транспорта сообщило, что как можно скорее предоставит землям соответствующее предписание", - указали в минтрансе земли Северный Рейн - Вестфалия, отвечая на вопрос DW, когда можно ожидать уточнений по этому вопросу.

Не все украинские водители смогут выполнить все условия для получения немецких номеров на автомобиль Фото: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance

А если провален техосмотр?

Еще одним проблемным вопросом, по которому земельные транспортные ведомства ожидают разъяснений федерального правительства, является судьба украинских автомобилей, которые не смогут пройти немецкий техосмотр ."Мы исходим из того, что многие украинские транспортные средства не соответствуют европейским техническим предписаниям, например, по предельному уровню выбросов выхлопных газов. Такие автомобили после завершения переходного периода смогут участвовать в дорожном движении в Германии только при наличии специального разрешения", - говорится в ответе земельного министерства. Кто и при каких условиях после 31 марта сможет получить такое спецразрешение, должно разъяснить федеральное правительство.

Условия для регистрации: техосмотр и "автогражданка"

Непременным условием для регистрациии автомобиля является прохождение техосмотра (Hauptuntersuchung, TÜV). Кроме технического состояния, автомобиля, на практике автовладельцы из Украины сталкиваются с трудностями при прохождении техосмотра и из-за того, что их транспортные средства были привезены, например, из США, и не имеют европейской сертификации. Во время переходного периода, который истекает 31 марта, действовали предписания об упрощенном техосмотре для украинских машин. Однако, как будет решаться эта проблема в дальнейшем, пока неизвестно.

Кроме техосмотра, для регистрации автомобиля в Германии нужно заключить обязательную немецкую страховку на автомобиль - "автогражданку" и предоставить в подтверждение этого специальный код (EVB-Nummer - семизначную комбинацию из цифр и букв). Стоимость этой страховки сильно колеблется - в зависимости от марки и возраста автомобиля, а также от водительского стажа без аварий. Учитывать ли водительский стаж из Украины, решает каждая страховая компания отдельно.

В среднем "автогражданка" в Германии, по данным портала Check24, стоит 400 евро в год.

На период действия переходных положений, до 31 марта, украинцы могли ездить с "зеленой картой" - международным полисом страхования ответственности. Такой полис, по данным Союза немецкого страхового бизнеса (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.), действует в Германии не более года.

Смотрите также: