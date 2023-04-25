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Олдтаймер Benz Victoria Nr. 99
Олдтаймер Benz Victoria Nr. 99 на техосмотреФото: Swen Pförtner/dpa/picture alliance
МозаикаГермания

Самый старый автомобиль в мире прошел техосмотр в Германии

Дмитрий Вачедин
56 мин. назад

Водитель в цилиндре привез на техосмотр автомобиль Benz Victoria, которому в следующем году исполнится 130 лет. В автомастерской не было обнаружено ни одной поломки.

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Самый старый автомобиль в мире прошел инспекцию TÜV. "Я в более радостном настроении, чем вы думаете. Потому что в мастерской не удалось обнаружить ничего кроме слоя пыли. То есть там просто вытерли пыль и подлили бензина", - заявил Карл-Хайнц Рекопф (Karl-Heinz Rehkopf), приехавший на техосмотр в немецком городе Айнбек на автомобиле 1894 года выпуска. Сам Карл-Хайнц был в цилиндре, старинной коричневой куртке и солнцезащитных очках, несмотря на пасмурный день. 

В автомастерской действительно не было обнаружено ни одной поломки. Фаэтону (так называется тип автомобиля с откидным верхом, больше похожий на карету) на два года продлили разрешение на пользование немецкими дорогами, что удостоверила наклейка, прикрепленная к номерам. Автомобиль своим ходом уехал в гараж в автомобильном музее Айнбека.

Ездить только днем, вместо поворотника - палка

Приехавший на техосмотр автомобиль - олдтаймер Benz Victoria Nr. 99, выпущенный в 1894 году, считается самым старым в мире автомобилем, имеющим постоянные номерные знаки. Он стоит на учете и допущен для участия в дорожном движении. Максимальная скорость - 27 километров в час.

Карл-Хайнц Рекопф
Карл-Хайнц Рекопф на олдтаймереФото: Swen Pförtner/dpa/picture alliance

Это чуть усовершенствованная модель трехколесного автомобиля Benz Patent-Motorwagen, который является первым в мире автомобилем с двигателем внутреннего сгорания. В Айнбеке считают этот автомобиль самым старинным транспортным средством, которому разрешено ездить по немецким дорогам (и предполагают, что и в мире нет ничего сравнимого).

Конечно, на вождение тут наложено некоторое количество ограничений. На нем не выедешь на автобан. Из-за недостаточно мощных фар нельзя ездить ночью, а вместо поворотника водитель использует сигнальную палку. Из-за особенностей конструкции водитель сидит на заднем сиденье, а передние и задние колеса у автомобиля разного диаметра. 

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