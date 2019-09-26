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Олдтаймер
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Также: классический автомобиль, ретро-автомобиль. Автомобиль старой модели на ходу.
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Контекст
Музей "Мерседеса" - легендарные олдтаймеры в Штутгарте
Музей "Мерседеса" - легендарные олдтаймеры в Штутгарте
В постоянной экспозиции Музея Mercedes-Benz в Штутгарте выставлено более полутора сотен автомобилей.
Туризм
28.04.2023
28 апреля 2023 г.
Музей техники в Шпайере - от "Майбаха" до "Сталинца"
Музей техники в Шпайере - от "Майбаха" до "Сталинца"
Автомобильная коллекция Музея техники в Шпайере считается одной из самых интересных в Германии. | 17 фотографий
Туризм
10.03.2023
10 марта 2023 г.
80 полицейских олдтаймеров - под одной крышей
80 полицейских олдтаймеров - под одной крышей
Одна из самых больших коллекций классических полицейских автомобилей в Германии.
Туризм
16.08.2020
16 августа 2020 г.
Автомобильный кинотеатр для олдтаймеров
Автомобильный кинотеатр для олдтаймеров
Посетители этого мероприятия и кино посмотрели, и свои раритетные авто показали.
Туризм
02.06.2020
2 июня 2020 г.
Легендарный хиппи-мобиль - 70 лет на дорогах мира
Легендарный хиппи-мобиль - 70 лет на дорогах мира
В нынешний Международный женский день исполняется 70 лет со дня начала выпуска легендарного микроавтобуса Volkswagen T1,
Автомобили и транспорт
08.03.2020
8 марта 2020 г.
Курьезный случай на автобане
Курьезный случай на автобане
Что нельзя перевозить в автобусе-олдтаймере.
Туризм
26.09.2019
26 сентября 2019 г.
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