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Олдтаймер

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Также: классический автомобиль, ретро-автомобиль. Автомобиль старой модели на ходу.

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Контекст

Музей Mercedes-Benz в Штутгарте

Музей "Мерседеса" - легендарные олдтаймеры в Штутгарте

Музей "Мерседеса" - легендарные олдтаймеры в Штутгарте

В постоянной экспозиции Музея Mercedes-Benz в Штутгарте выставлено более полутора сотен автомобилей.
Туризм28 апреля 2023 г.
Музей техники в Шпайере

Музей техники в Шпайере - от "Майбаха" до "Сталинца"

Музей техники в Шпайере - от "Майбаха" до "Сталинца"

Автомобильная коллекция Музея техники в Шпайере считается одной из самых интересных в Германии. | 17 фотографий
Туризм10 марта 2023 г.
Председатель клуба Polizei-Motorsport-Club Marburg 1990 e.V. Эберхард Дерш (Eberhard Dersch) и патрульный "Мерседес" 1963 года

80 полицейских олдтаймеров - под одной крышей

80 полицейских олдтаймеров - под одной крышей

Одна из самых больших коллекций классических полицейских автомобилей в Германии.
Туризм16 августа 2020 г.
BdT Oldtimer-Treffen Deutschland

Автомобильный кинотеатр для олдтаймеров

Автомобильный кинотеатр для олдтаймеров

Посетители этого мероприятия и кино посмотрели, и свои раритетные авто показали.
Туризм2 июня 2020 г.
VW Bulli в Ганновере

Легендарный хиппи-мобиль - 70 лет на дорогах мира

Легендарный хиппи-мобиль - 70 лет на дорогах мира

В нынешний Международный женский день исполняется 70 лет со дня начала выпуска легендарного микроавтобуса Volkswagen T1,
Автомобили и транспорт8 марта 2020 г.
Кайзерслаутерн

Курьезный случай на автобане

Курьезный случай на автобане

Что нельзя перевозить в автобусе-олдтаймере.
Туризм26 сентября 2019 г.
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