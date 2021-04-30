"Трабант" - четырехколесный символ ГДР

''Трабант''. История одного автомобиля

Культовый антиквариат

За все время производства было изготовлено около трех миллионов автомобилей этой марки. Машина экспортировалась во многие страны мира, в том числе и капиталистические. В СССР попадали лишь отдельные экземпляры. В 1991 году с конвейера сошел последний - розового цвета. С тех пор "Трабант" - объект фанатского восхищения. В Берлине на этих культовых средствах передвижения катают туристов.