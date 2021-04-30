"Трабант" - четырехколесный символ ГДР

30 лет назад, в апреле 1991 года, был собран последний "Трабант". В ГДР эти автомобили прозвали "саксонскими Порше" и "пластиковыми бомбардировщиками".
Это сооружение, ставшее главным символом холодной войны, стояло на пути людей к свободе. И когда, наконец, начался его демонтаж, Роберт Конрад решил задокументировать этот процесс.
Восточная Германия после длительной деиндустриализации превращается в европейский центр производства электромобилей и аккумуляторных батарей. Особую роль предстоит сыграть Берлину.
На немецком острове Рюген появилась новая достопримечательность - электромобиль Трабант.
Эта фотография была сделана в прошедшие выходные в Техническом музее в Зинсхайме, где состоялась встреча любителей олдтаймеров, выпущенных в СССР и других соцстранах.
Автомобилю "Трабант" из бывшей ГДР исполнилось 60 лет. Сегодня по дорогам Германии колесят более 34 тысяч этих культовых автомобилей.