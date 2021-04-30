 ″Трабант″ - четырехколесный символ ГДР | История | DW | 30.04.2021

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История

"Трабант" - четырехколесный символ ГДР

30 лет назад, в апреле 1991 года, был собран последний "Трабант". В ГДР эти автомобили прозвали "саксонскими Порше" и "пластиковыми бомбардировщиками".

  • Малолитражка из ГДР Трабант

    ''Трабант''. История одного автомобиля

    Наземный "спутник" на дорогах

    Легендарная малолитражка из ГДР была названа "Трабантом" в честь запущенного в октябре 1957 года Советским Союзом первого искусственного спутника Земли (по-немецки Trabant - "спутник"). 7 ноября с конвейера сошел первый "Трабант". Этот ныне культовый автомобиль производства ГДР выпускался до 1991 года, но и сегодня по дорогам Германии ездят еще около 34 тысяч машин немецких аналогов "Запорожцев".

  • Заваод по производству Trabant в Цвиккау

    ''Трабант''. История одного автомобиля

    Шумный "Траби"

    Сборку осуществлял завод Sachsenring в саксонском Цвиккау. Эмблемой "Трабанта" стала стилизованная буква "S". Знаменитая гоночная трасса в Саксонии также называется "Заксенринг". Первый "Траби" P50 был оснащен довольно шумным двухтактным двигателем мощностью 18 л.с. и развивал скорость до 90 км/ч. Бак для горючего располагался прямо под капотом, рядом с двигателем.

  • Завод по производству Trabant в Цвиккау

    ''Трабант''. История одного автомобиля

    Машина из пластмассы

    Во времена ГДР "Трабант" называли "пластиковым бомбардировщиком". Кузов, вопреки распространенному заблуждению, не был сделан целиком из пластмассы. Остов кузова был металлическим, а вот навесные декоративные панели - действительно из так называемого "дуропласта", материала на основе фенолформальдегидной смолы с армирующим наполнителем из отходов хлопкового производства.

  • Трабанты в Берлине

    ''Трабант''. История одного автомобиля

    Награда для терпеливых

    Предназначенный для решения задачи массовой автомобилизации "Трабант" был самым дешевым легковым автомобилем в ГДР. Он стоил чуть дороже мотоцикла с коляской. Однако "народный" автомобиль стал и самым дефицитным. Объемы производства не покрывали растущий спрос. Покупателям приходилось ждать своей очереди в среднем около 12 лет.

  • Прототипы Trabant в музее в Цвиккау

    ''Трабант''. История одного автомобиля

    До потребителя не доехали

    Инженеры, работающие на производстве в Цвиккау, были не против модернизации. Помимо базовых моделей существовали экспериментальные образцы, но ни один из вариантов так и не пошел в серийное производство. Одна из причин - запрет партийной верхушки ГДР, которая не давала согласие на модернизацию. Другая - техническая: конструкция кузова автомобиля, весившего 620 кг, не допускала изменений дизайна.

  • Трабант на германо-германской границе

    ''Трабант''. История одного автомобиля

    9 ноября 1989 года

    "Трабант" стал одним из самых ярких символов ГДР. Но не только тяготы социалистических будней олицетворяет эта малолитражка. Автомобиль символизирует также надежды на новое "светлое" будущее после падения Берлинской стены и воссоединения Германии. Западные немцы встречали восточных немцев приветственным стуком по пластмассовым крышам машин, пересекавших открытую германо-германскую границу.

  • Трабанты 11.11.1989 в Гамбурге

    ''Трабант''. История одного автомобиля

    Автопробег по "греховной миле"

    В первые же дни после падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года "трабанты" в больших количествах были замечены на улицах Гамбурга, прежде всего, на его "греховной миле" (die sündige Meile), как называют немцы квартал красных фонарей Репербан, где сосредоточены ночные клубы, дискотеки и бары, а также секс-шопы и стрип-клубы.

  • Трабанты у музея Checkpoint Charlie

    ''Трабант''. История одного автомобиля

    Культовый антиквариат

    За все время производства было изготовлено около трех миллионов автомобилей этой марки. Машина экспортировалась во многие страны мира, в том числе и капиталистические. В СССР попадали лишь отдельные экземпляры. В 1991 году с конвейера сошел последний - розового цвета. С тех пор "Трабант" - объект фанатского восхищения. В Берлине на этих культовых средствах передвижения катают туристов.

  • На международной встрече владельцев Trabant в Цвиккау

    ''Трабант''. История одного автомобиля

    Рациональная малолитражка

    По рациональности использования внутреннего объема кузова автомобиль производства ГДР не уступал даже более современным микролитражкам 1980-х годов. На международной встрече владельцев Trabant, которая проходила в июне 2017 год в Цвиккау, фанаты этой нестареющей малютки показали, как автомобиль может быть переоборудован в двухэтажную передвижную "виллу".

  • Рекламный Trabant

    ''Трабант''. История одного автомобиля

    Беспроигрышная реклама

    Фотогеничный "Трабант" охотно используется в рекламе. На острове Узедом он направляет туристов в Музей технической истории ГДР, среди экспонатов которого представлены и олдтаймеры.

  • Том Хэнкс и его Trabant

    ''Трабант''. История одного автомобиля

    Голливудская звезда

    "Трабант" имеет поклонников не только в Германии. Американский актер Том Хэнкс купил в 2014 году небесно-голубой "P 601 de luxe". На дорогах Голливуда, впрочем, автомобилю не довелось покататься. Хэнк подарил его музею в Лос-Анджелесе.

  • Дан Прибан и его желтый Трабант

    ''Трабант''. История одного автомобиля

    Вокруг света

    Чешский путешественник и любитель острых ощущений Дан Прибан на своем желтом "Трабанте" уже объездил полмира, побывав в Южной Америке, Африке, Австралии. Во времена ГДР "Траби" не уезжал дальше, чем Балатон.

  • Дизайнеры Trabi nT награждены 02.12.2010 премией Deutschland - Land der Ideen

    ''Трабант''. История одного автомобиля

    В ожидании инвестора: Trabi 2.0

    В 2009 году на международной автомобильной ярмарке IAA 2009 был представлен новый "Трабант". Современная версия культовой гэдээровской малолитражки, удостоенная даже премии, оснащена электродвигателем и развивает скорость до 130 км/ч. Несмотря на начальный ажиотаж вокруг модернизированной реинкарнации ностальгического антиквариата, электромобиль в серийное производство не поступил.

    Автор: Штефани Хёпнер, Элла Володина


  • Малолитражка из ГДР Трабант

    ''Трабант''. История одного автомобиля

    Наземный "спутник" на дорогах

    Легендарная малолитражка из ГДР была названа "Трабантом" в честь запущенного в октябре 1957 года Советским Союзом первого искусственного спутника Земли (по-немецки Trabant - "спутник"). 7 ноября с конвейера сошел первый "Трабант". Этот ныне культовый автомобиль производства ГДР выпускался до 1991 года, но и сегодня по дорогам Германии ездят еще около 34 тысяч машин немецких аналогов "Запорожцев".

  • Заваод по производству Trabant в Цвиккау

    ''Трабант''. История одного автомобиля

    Шумный "Траби"

    Сборку осуществлял завод Sachsenring в саксонском Цвиккау. Эмблемой "Трабанта" стала стилизованная буква "S". Знаменитая гоночная трасса в Саксонии также называется "Заксенринг". Первый "Траби" P50 был оснащен довольно шумным двухтактным двигателем мощностью 18 л.с. и развивал скорость до 90 км/ч. Бак для горючего располагался прямо под капотом, рядом с двигателем.

  • Завод по производству Trabant в Цвиккау

    ''Трабант''. История одного автомобиля

    Машина из пластмассы

    Во времена ГДР "Трабант" называли "пластиковым бомбардировщиком". Кузов, вопреки распространенному заблуждению, не был сделан целиком из пластмассы. Остов кузова был металлическим, а вот навесные декоративные панели - действительно из так называемого "дуропласта", материала на основе фенолформальдегидной смолы с армирующим наполнителем из отходов хлопкового производства.

  • Трабанты в Берлине

    ''Трабант''. История одного автомобиля

    Награда для терпеливых

    Предназначенный для решения задачи массовой автомобилизации "Трабант" был самым дешевым легковым автомобилем в ГДР. Он стоил чуть дороже мотоцикла с коляской. Однако "народный" автомобиль стал и самым дефицитным. Объемы производства не покрывали растущий спрос. Покупателям приходилось ждать своей очереди в среднем около 12 лет.

  • Прототипы Trabant в музее в Цвиккау

    ''Трабант''. История одного автомобиля

    До потребителя не доехали

    Инженеры, работающие на производстве в Цвиккау, были не против модернизации. Помимо базовых моделей существовали экспериментальные образцы, но ни один из вариантов так и не пошел в серийное производство. Одна из причин - запрет партийной верхушки ГДР, которая не давала согласие на модернизацию. Другая - техническая: конструкция кузова автомобиля, весившего 620 кг, не допускала изменений дизайна.

  • Трабант на германо-германской границе

    ''Трабант''. История одного автомобиля

    9 ноября 1989 года

    "Трабант" стал одним из самых ярких символов ГДР. Но не только тяготы социалистических будней олицетворяет эта малолитражка. Автомобиль символизирует также надежды на новое "светлое" будущее после падения Берлинской стены и воссоединения Германии. Западные немцы встречали восточных немцев приветственным стуком по пластмассовым крышам машин, пересекавших открытую германо-германскую границу.

  • Трабанты 11.11.1989 в Гамбурге

    ''Трабант''. История одного автомобиля

    Автопробег по "греховной миле"

    В первые же дни после падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года "трабанты" в больших количествах были замечены на улицах Гамбурга, прежде всего, на его "греховной миле" (die sündige Meile), как называют немцы квартал красных фонарей Репербан, где сосредоточены ночные клубы, дискотеки и бары, а также секс-шопы и стрип-клубы.

  • Трабанты у музея Checkpoint Charlie

    ''Трабант''. История одного автомобиля

    Культовый антиквариат

    За все время производства было изготовлено около трех миллионов автомобилей этой марки. Машина экспортировалась во многие страны мира, в том числе и капиталистические. В СССР попадали лишь отдельные экземпляры. В 1991 году с конвейера сошел последний - розового цвета. С тех пор "Трабант" - объект фанатского восхищения. В Берлине на этих культовых средствах передвижения катают туристов.

  • На международной встрече владельцев Trabant в Цвиккау

    ''Трабант''. История одного автомобиля

    Рациональная малолитражка

    По рациональности использования внутреннего объема кузова автомобиль производства ГДР не уступал даже более современным микролитражкам 1980-х годов. На международной встрече владельцев Trabant, которая проходила в июне 2017 год в Цвиккау, фанаты этой нестареющей малютки показали, как автомобиль может быть переоборудован в двухэтажную передвижную "виллу".

  • Рекламный Trabant

    ''Трабант''. История одного автомобиля

    Беспроигрышная реклама

    Фотогеничный "Трабант" охотно используется в рекламе. На острове Узедом он направляет туристов в Музей технической истории ГДР, среди экспонатов которого представлены и олдтаймеры.

  • Том Хэнкс и его Trabant

    ''Трабант''. История одного автомобиля

    Голливудская звезда

    "Трабант" имеет поклонников не только в Германии. Американский актер Том Хэнкс купил в 2014 году небесно-голубой "P 601 de luxe". На дорогах Голливуда, впрочем, автомобилю не довелось покататься. Хэнк подарил его музею в Лос-Анджелесе.

  • Дан Прибан и его желтый Трабант

    ''Трабант''. История одного автомобиля

    Вокруг света

    Чешский путешественник и любитель острых ощущений Дан Прибан на своем желтом "Трабанте" уже объездил полмира, побывав в Южной Америке, Африке, Австралии. Во времена ГДР "Траби" не уезжал дальше, чем Балатон.

  • Дизайнеры Trabi nT награждены 02.12.2010 премией Deutschland - Land der Ideen

    ''Трабант''. История одного автомобиля

    В ожидании инвестора: Trabi 2.0

    В 2009 году на международной автомобильной ярмарке IAA 2009 был представлен новый "Трабант". Современная версия культовой гэдээровской малолитражки, удостоенная даже премии, оснащена электродвигателем и развивает скорость до 130 км/ч. Несмотря на начальный ажиотаж вокруг модернизированной реинкарнации ностальгического антиквариата, электромобиль в серийное производство не поступил.

    Автор: Штефани Хёпнер, Элла Володина


Смотрите также:
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Контекст

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