Падение Берлинской стены: уникальное собрание фотографий

Фотограф Роберт Конрад (Robert Conrad) родился в 1962 году в ГДР. Годом ранее на ее территории вокруг Западного Берлина началось возведение Берлинской стены, разделившей город на две части и ставшей главным олицетворением холодной войны. Так что детство и юность фотохудожника прошли при существовании этого зловещего символа. И когда, наконец, в ноябре 1989 года правительство ГДР сняло ограничения на сообщение с Западным Берлином, после чего несколько месяцев спустя начался демонтаж Берлинской стены, Роберт Конрад стал без устали документировать этот процесс.

Роберт Конрад

В итоге получилось 5000 фотографий. Но почему он сделал так много снимков? Да потому что это "самая мрачная тема в его жизни", так Конрад отвечает на этот вопрос в беседе с DW. По словам фотографа, несмотря на то что Берлинской стены давно уже нет, для него она никогда не уйдет в прошлое и из его памяти не сотрется.

Бетонный монстр

В настоящее время подборка исторических фотографий авторства Роберта Конрада демонстрируется на выставке "Verschwinden der Mauer" ("Исчезновение Стены"), развернутой под открытым небом на площади Штайнплац в берлинском районе Шарлоттенбург. Вход на выставку, открытую для посещения круглые сутки вплоть до 18 апреля, бесплатный.



Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника



Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника Пограничная башня у станции Нордбанхоф (апрель 1990 года) Около 300 смотровых башен находилось вдоль границы с Западным Берлином. На фото - одна из немногих сохранившихся пограничных башен, возвышающаяся по сей день на улице Бернауэр-штрассе у железнодорожной станции Нордбанхоф в восточноберлинском районе Митте. Она расположена на территории мемориала "Берлинская стена". Это один из 5000 снимков, сделанных фотографом Робертом Конрадом (Robert Conrad).

Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника Потсдамская площадь (февраль 1990 года) Роберт Конрад запечатлел все этапы демонтажа Стены. Уже вскоре после ее падения на Потсдамской площади был оборудован временный переход границы. Проверки там проводились лишь эпизодически, а после вступления в силу 1 июля 1990 года договора о валютном, экономическом и социальном союзе между ФРГ и ГДР, они и вовсе прекратились. Окончательное воссоединение Германии состоялось 3 октября 1990 года.

Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника Огородная идиллия у Берлинской стены (июль 1990 года) Märkische Schweiz - так называется дачный поселок в берлинском районе Нойкельн, до воссоединения Германии относившийся к Западному Берлину. Поскольку снос более чем 150-километровой Берлинской стены занял около года, не имевшие больше терпения люди просто пробивали ее - чтобы через сделанные лазейки перебраться на другую сторону и сократить таким образом путь.

Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника Немного лирики (октябрь 1990 года) Во времена, когда Берлинская стена еще строго охранялась, она выглядела красочно только с западной стороны. Но уже вскоре после ее падения рисунки и надписи появились и на восточной стороне - как здесь, в северной части города между районами Фронау и Хоэн-Нойендорфом.

Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника Жить рядом с "полосой смерти" (апрель 1990 года) Жилые дома, возвышающиеся прямо рядом с Берлинской стеной, - такое не было редкостью в разделенном Берлине. Так, жители домов, располагавшихся у станции Волланкштрассе в восточноберлинском районе Панков, видели из своих окон "полосу смерти", за которой находился западноберлинский район Веддинг.

Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника Сторожевая вышка и заградительные рогатки (апрель 1990 года) Микрорайон Штайнштюккен в составе округа Целендорф получил известность как единственный постоянно обитаемый эксклав Западного Берлина. Его окружал потсдамский район Бабельсберг, относившийся к ГДР. Граница там охранялась особенно тщательно. Со смотровой башни солдаты вели наблюдение во всех направлениях.

Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника Скелет из бетона (июль 1990 года) После падения Берлинской стены к ней съехались охотники за сувенирами - так называемые "стенные дятлы" (Mauerspechte). Они быстро растащили по кусочкам все из того, что осталось от символа холодной войны. Одни собирали фрагменты Стены просто на память, другие - на продажу.

Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника Станция метро Унтер-ден-Линден (февраль 1990 года) С разделением Берлина 16 станций его метрополитена стали бездействующими. Поезда там не останавливались. В затемненных подземных вестибюлях этих станций-призраков установили пограничные посты, где круглосуточно вели дозор военные. Одной из таких станций была Унтер-ден-Линден. После падения Стены она стала носить название "Бранденбургские ворота". Авторы: Марсель Фюрстенау, Наталия Королева Автор: Марсель Фюрстенау, Наталия Королева



Среди вошедших в этот цикл фотографий нет ни одной, которую автор мог бы назвать своей самой любимой. По словам Роберта Конрада, целью его проекта было показать весь ужас, который несло с собой отвратительное чудовище в виде Берлинской стены, а не представлять ее как арт-объект.

Но поскольку по образованию Конрад - искусствовед и историк архитектуры, ему также была интересна история строительства этого знакового инженерно-оборудованного пограничного сооружения, которое идеологи ГДР называли "антиимпериалистическим оборонительным валом" - чтобы оправдать факт существования заграждения, предназначенного в действительности для размежевания людей и являвшегося препятствием на их пути к свободе.

Запечатлеть для истории

"Архитектурой в ее самом порочном виде" называет фотограф Берлинскую стену, разделявшую людей на востоке и западе на протяжении почти трех десятилетий. Процесс ее демонтажа, а также преобразования в Восточной Германии и другие события, происходившие в тот период, Роберт Конрад запечатлевал с помощью аналоговой камеры. Причем изначально у него не было цели где-либо демонстрировать эти фотографии: он снимал для себя.

Обнародовать огромное собрание своих фоторабот Конрад решил лишь в начале 2000-х. И творчество непрофессионального, но одаренного фотохудожника было высоко оценено: многие его работы были приобретены различными музеями и учреждениями - в том числе, мемориалом "Берлинская стена" и ведомством по архивам "штази".

Родина Роберта Конрада - расположенный на балтийском побережье город Грайфсвальд в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. В Восточный Берлин Конрад переехал в 1986 году, за три года до падения Берлинской стены. А в феврале 1990-го, когда Стена пала и границы между ГДР и ФРГ открылись, он переселился в город своей мечты - Западный Берлин. Там фотохудожник, искусствовед и историк архитектуры живет по сей день.

Смотрите также: