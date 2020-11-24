Как автостроители из Айзенаха выиграли пари у маршала Жукова

Осень 1945 года. Германия после Второй мировой войны. Находящийся в советской зоне оккупации тюрингский промышленный город Айзенах лежит в руинах. Но самое главное - в результате бомбардировок, осуществленных союзниками по антигитлеровской коалиции, разрушено более половины производственных цехов легендарного Айзенахского автомобильного завода, основанного еще в 1896 году и являвшегося опорой экономики города. Впрочем, все его оборудование - в общей сложности, свыше 1900 объектов техники - было заблаговременно демонтировано и хранилось в безопасном месте в близлежащей шахте. Правда, все это надлежит вывезти в Советский Союз - в качестве репараций за ущерб, нанесенный экономике СССР во время войны.

Айзенахский автомобильный завод после бомбардировки (1945 год)

Руководство и рабочие предприятия не могут думать ни о чем, кроме одного: как спасти завод, который кормил целый регион? Неожиданно рождается план. Он кажется невероятным, но срабатывает: производство возобновляется. А приказ об этом издал не кто иной, как глава советской военной администрации в Германии, главнокомандующий группы советских оккупационных войск в этой стране, маршал Советского Союза Георгий Жуков. О подробностях этой истории в беседе с DW рассказывает Маттиас Дот (Matthias Doht) - бывший мэр Айзенаха, в свое время трудившийся инженером-конструктором на Айзенахском автозаводе, а сегодня возглавляющий фонд "Автомобильный мир Айзенаха" (Automobile Welt Eisenach), в ведении которого находится музей истории богатого традициями предприятия.

Под угрозой закрытия

В годы войны Айзенахский автомобильный завод перепрофилировался на авиастроение и вместо солидных автомобилей среднего класса начал выпускать комплектующие и детали для самолетов. Сразу по окончании войны уцелевшие после бомбардировок цеха в кратчайшие сроки привели в порядок и создали условия для того, чтобы быстро перезапустить производство.

В экспозиции музея "Айзенахский автомобильный мир"

"Об автомобилях речь поначалу не шла. Дело в том, что на исходе войны в Айзенах прибыли свыше 15 тысяч человек, лишившихся дома, и их нужно было обеспечить как жильем, так и предметами первой необходимости. Поэтому с мая 1945 года на заводе стали производить предметы домашнего обихода - кастрюли, ведра для угля, тачки. Деньги от их продажи шли на финансирование работ по расчистке территории предприятия от завалов - с тем, чтобы как можно быстрее доставить на прежнее место временно хранившееся в шахте заводское оборудование и вновь приступить к выпуску автомобилей”, - рассказывает Маттиас Дот.

И тут возникла загвоздка: американские войска, занявшие Айзенах в апреле 1945 года, три месяца спустя передают город под контроль советских войск. Советская военная администрация в Германии и принимает решение - в рамках репараций демонтировать Айзенахский автозавод и вывезти его в СССР. Тем самым это предприятие должно было разделить судьбу своего именитого конкурента - саксонского автопроизводителя Auto Union, а также почти трех тысяч других немецких заводов, передислоцированных в Советский Союз.

Подарок со значением

"И тогда руководство автозавода во главе с Альфредом Шмарье (Alfred Schmarje) решилось на дерзкий шаг: они взяли - и все вместе отправились прямиком в штаб-квартиру советской военной администрации, размещавшейся в берлинском районе Карлсхорст. С собой у них была остроумная идея и - восхитительный подарок для маршала Жукова: новенький глянцево-черный автомобиль с красными сиденьями - модель BMW-321", - улыбается Маттиас Дот.

Маршал Жуков (справа) в Берлине в 1945 году

Подарок был со смыслом: вот, мол, уважаемый товарищ Жуков, мы готовы и можем производить для Советского Союза автомобили. И Жуков, которому очень понравился лимузин, решил пойти на уступки: он согласился остановить демонтаж завода, но при одном условии - если заводчане выпустят еще пять аналогичных автомашин, причем Жуков дал им на это всего неделю. Так было заключено своего рода пари. И маршал мало верил в то, что айзенахцы его выиграют. Однако он ошибся.

Чтобы успеть собрать автомобили к сроку, люди неустанно трудились и днем, и ночью. Рабочих рук в Айзенахе хватало, а вот с запчастями были проблемы. Большинство поставщиков находились в западной оккупационной зоне и не могли помочь. Тогда айзенахцы обратились за поддержкой во все близлежащие автомастерские. И - запчасти пришли.

По приказу "Маршала Победы"

"В результате свершилось чудо: в кратчайшие сроки пять великолепных лимузинов были готовы. Условия, в которых собирали автомобили, были настолько примитивными (постоянные перебои с электроэнергией, отсутствие угля для отопления), что иначе как героическим это достижение не назовешь", - не скрывает своего восхищения бывший инженер-конструктор.

Такие автомобили выпускались по приказу маршала Жукова в Айзенахе с 1949 года. Сначала эта модель называлась BMW-327, а затем - EMW-327

Маршал Жуков сдержал свое слово: 13 октября 1945 года он издает приказ за номером 93 о возобновлении производства на автомобильном заводе в Айзенахе. Предприятие было спасено и вошло в состав созданного советской военной администрацией в Германии советско-германского акционерного общества "Автовело", производившего для СССР автомобили BMW. "Бимеры", как их называли в Советском Союзе, советские автомобилисты очень любили и ценили за их надежность.

В 1952 году "Автовело" было реорганизовано в народное предприятие "Айзенахский автомобильный завод". До 1951 года там выпускали автомобили и мотоциклы BMW, но после того как настоящие владельцы расположенного в Мюнхене бренда BMW потребовали переименовать марку и выиграли суд по этому делу, с конвейеров тюрингского предприятия стали сходить автомашины, на которых уже красовалась эмблема EMW. А с 1955 года завод приступает к производству автомобилей новой марки - Wartburg.

После объединения Германии в 1991 году Айзенахский автомобильный завод был закрыт, а год спустя в городе открылся новый автозавод - Opel. Так что Айзенах и сегодня продолжает оставаться городом автопрома.

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