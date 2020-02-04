Потсдамская конференция: как решалась судьба послевоенной Германии

Потсдам. Вторая половина дня 17 июля 1945 года. Мягко шурша шинами по гравию, к парадному входу дворца Цецилиенхоф один за другим подкатывают сверкающие в лучах солнца представительные лимузины. За стенами построенного в стиле английских сельских усадеб здания вот-вот начнется форум с участием руководителей трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции - США, Великобритании и Советского Союза. Им предстоит определить послевоенное будущее Германии, которая 8 мая 1945 года подписала акт о безоговорочной капитуляции своих вооруженных сил во Второй мировой войне. В историю эта состоявшаяся 75 лет назад встреча вошла как Потсдамская конференция. Значение принятых на ней решений, открывших путь для развития Германии как миролюбивого демократического государства, трудно переоценить.

Встреча "большой тройки"

Президент США Гарри Трумэн, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и лидер СССР Иосиф Сталин намеревались урегулировать детали переустройства Германии, ее демилитаризации, выплаты Германией репараций, а также утвердить основные политические и экономические принципы общей союзной политики. За всем этим стояли фундаментальные вопросы: как вообще обращаться с государством, причинившем неисчислимые страдания всему миру, и как разумно согласовать интересы участников антигитлеровской коалиции?

Позже, выступая по радио с обращением к американскому народу, президент Соединенных Штатов Трумэн скажет, что в Потсдаме заключены соглашения, предусматривавшие уничтожение нацизма и вместе с ним германской военной промышленности, а также роспуск вооруженных сил, включая генштаб. Важнейшая цель репараций - лишить Германию всего, что могло бы способствовать ее подготовке к новой войне, подчеркнул в своей речи американский лидер.

Участники Потсдамской конференции

Встреча так называемой "большой тройки" началась ровно в 17 часов. Она открылась в центральном зале для приемов дворца Цецилиенхоф за огромным круглым столом, изготовленным специально для потсдамского форума на московской мебельной фабрике "Люкс". Впрочем, переговоры застопорились уже на старте. Причиной тому стал вопрос, с ходу заявленный Уинстоном Черчиллем.

Британский премьер спросил, что именно следует понимать под термином "Германия". Он намекал на географическое и политическое переустройство страны. Дело в том, что союзники были заинтересованы в сокращении территории Германии - по крайней мере, территорий, захваченных гитлеровскими войсками в ходе войны. Кроме этого, они хотели определиться с границами будущих оккупационных зон.

Сталин дает ответ

Сначала Трумэн не хотел отвечать на поставленный Черчиллем вопрос - возможно, потому что он застал президента США врасплох. А может быть, американский лидер просто хотел выиграть время для того, чтобы дать обстоятельный ответ. Так или иначе, Трумэн обратился за ответом к Сталину.

Трумэн: "Как понимает этот вопрос советская делегация?".

Сталин: "Германия есть то, чем она стала после войны. Никакой другой Германии сейчас нет. Австрия, например, теперь больше не является частью Германии".

Трумэн: "Можно ли говорить о Германии 1937 года?".

Сталин: "За вычетом того, что она потеряла в 1945 году".

Трумэн: "Она все потеряла в 1945 году". (В советском протоколе добавлена еще одна фраза: "Германии сейчас не существует практически".)

Сталин: "Германия представляет, как у нас говорят, географическое понятие. Нельзя абстрагироваться от результатов войны".

Трумэн: "Но нам нужна единая линия…".

(...)

Трумэн: "Я предлагаю принять в качестве исходного пункта границы Германии 1937 года".

Начало противостояния

Участники конференции согласились с предложением Трумэна. Соответственно, они приняли решение расчленить Германию на автономные западные и восточные оккупационные зоны. Отдельная оккупационная зона была обещана и Франции. Фактически это означало лишение Германии ее географического, политического и экономического единства. В результате страна раскололась, и были образованы два новых государства - ФРГ и ГДР. Таким образом, Потсдамская конференция стала форумом, с которого началось противостояние между западными державами и Советским Союзом. Несколько лет спустя это привело к холодной войне.

Переговоры в Потсдаме завершились 2 августа принятием Потсдамского соглашения. В числе прочего, в нем закреплялось решение "большой тройки" о перемещении западной границы Польши и установлении ее по линии рек Одер и Нейсе. Таким образом, Польше компенсировали территориальные потери, которые она понесла после присоединения к Советскому Союзу Западной Украины и Западной Белоруссии.

Дворец Цецилиенхоф

Конкретная сумма репараций, возложенных на Германию по итогам Второй мировой войны, в Потсдамском соглашении не фигурировала. Страны-победительницы должны были удовлетворять свои репарационные претензии за счет Германии на территории соответствующих оккупационных зон в одностороннем порядке. Кроме того, принятый на конференции документ предусматривал порядок перемещения в Германию немецкого населения из Польши, Чехословакии и Венгрии.

Потсдамская конференция вошла в историю как событие огромного международного значения. При этом она обозначила коренной перелом в политической жизни планеты: в антигитлеровской коалиции началось противостояние.

Впрочем, встреча в Цецилиенхофе запомнилась и по другим причинам. Так, харизматичный Уинстон Черчилль пробыл на форуме в Потсдаме лишь до 26 июля. После того как стало известно, что на выборах в Великобритании он потерпел поражение, ему на смену на переговоры в Цецилиенхоф прибыл его преемник - лидер одержавших победу лейбористов Клемент Эттли. А новичок в делах внешней политики Гарри Трумэн, пришедший к власти в США после скончавшегся в апреле 1945 года Франклина Рузвельта, еще до начала Потсдамской конференции отдал приказ произвести испытание первой в истории атомной бомбы...

В то же время, с форумом в Потсдаме были связаны большие надежды всего человечества. И особое значение встреча "большой тройки" имела для Германии, ведь после Потсдамской конференции двери в мировое сообщество для нее приоткрылись - по крайней мере, для ее западной части…

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