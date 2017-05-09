Цецилиенхоф - дворец Потсдамской конференции

Дворец Цецилиенхоф (Schloss Cecilienhof), построенный в Потсдаме в 1914-1917 годах, напоминает средневековое английское поместье, каким-то образом перенесенное в Германию. По комфортности и оснащению он был самой современной резиденций Гогенцоллернов и стал последним дворцом этой династии. В Бранденбурге представители этого рода начали править еще в XV веке, в Пруссии - немного позже. Закончили незадолго до создания Веймарской республики в 1918 году.

Дворец для семьи кронпринца

Цецилиия Мекленбург-Шверинская со своими старшими сыновьями в Потсдаме в 1910 году Фото: picture-alliance/akg-images

Резиденция предназначалась для старшего сына императора Германии Вильгельма II - наследного принца Вильгельма и его супруги Цецилии Мекленбург-Шверинской, в честь которой назван. Кронпринцесса Цецилиия участвовала в создании планов и выборе обстановки, а поселилась в новом дворце еще даже до окончания работ, чтобы именно здесь родить своего шестого ребенка. Дворец обошелся в 1,5 млн рейхсмарок, что по нынешним деньгам превышает 7 млн евро.

Сталин, Трумэн, Черчилль

Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн и Иосиф Сталин во время Потсдамской конферецнии Фото: picture-alliance/akg-images

В июле-августе 1945 года после завершения Второй мировой войны в Европе дворец Цецилиенхоф стал местом проведения Потсдамской конференции, в которой участвовали лидеры трех крупнейших держав-победительниц - СССР, США и Великобритании: Иосиф Сталин, Гарри Трумэн и Уинстон Черчилль. Последнего через некоторое время сменил Клемент Эттли, возглавивший правительство в Лондоне 26 июля. Провести встречу в Потсдаме предложил маршал Георгий Жуков.

Вильгельм и Цецилия

Почтовая карточка 1905 года Фото: picture alliance/arkivi

Эту открытку выпустили к помолвке Вильгельма (1882-1951) и Цецилии (1886-1954) в 1905 году. Тогда она стала кронпринцессой Германской империи, как оказалось - последней в истории. Цецилия была дочерью великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца III и великой княжны Анастасии Михайловны - внучки Николая I. Вместе с матерью в детстве часто бывала в усадьбе Михайловка под Петербургом.

В английском стиле

Британский стиль и немецкий фахверк Фото: DW/Maksim Nelioubin

До строительства Цецилиенхофа супружеская пара летом жила в потсдамском Мраморном дворце, расположенном по соседству. Он был возведен в 1787-1792 годах для Фридриха Вильгельма II. Зимой они переезжали в берлинский Дворец кронпринцев на Унтер-ден-Линден. Из окон Цецилиенхофа открывается вид на живописное озеро Юнгфернзе. Вдоль озера простирается Новый сад, разбитый в 1787 году при Фридрихе Вильгельме II в виде английского пейзажного парка - так сказать в противовес барочному парку Сан-Суси. Новая резиденция в стиле английских загородных домов идеально и гармонично вписалась в этот ландшафт.

Залы, камины и трубы

Кирпичные трубы на крыше дворца Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

За строительство отвечал Пауль Шульце-Наумбург. Как пожелал кронпринц, проект он разработал в стиле Тюдоров. Во дворце насчитывается более 180 помещений и более чем полсотни каминов, кирпичные трубы которых видны здесь на некоторых фотографиях этой потсдамской достопримечательности. Чтобы создать атмосферу уютного дома, архитектор сгруппировал здание вокруг пяти внутренних дворов.

Каюта во дворце

Кабинет в виде пассажирской каюты во дворце Цецилиенхоф Фото: picture-alliance/dpa/B. Settnik

Цецилия в детстве страдала астмой, поэтому много времени проводила на Ривьере. В это же время она полюбила морские путешествия. Позже вместе с мужем посетила Цейлон, Индию и Египет, а свой кабинет во дворце пожелала оформить в стиле пассажирской каюты… В этой комнате во многом сохранилась оригинальная обстановка.

Ходила даже легенда, что в подвале якобы находился мотор, чтобы создавать корабельный шум. В любом случае, ради аутентичности мебель - кроме стульев - закрепили, как в настоящей каюте, хотя шторм здесь не грозил. Однако уже на следующий год после завершения строительства судьбу дворца изменила буря Ноябрьской революции 1918 года.

После революции

Музыкальная комната дворца Цецилиенхоф - Белый салон на фотографии 1918 года Фото: akg-images/picture alliance

В результате Вильгельм II отрекся от престола. Дворцы Гогенцоллернов в Германии конфисковали. Однако в 1926 году правительство Веймарской республики вернуло Цецилиенхоф семье кронпринца. Они жили во дворце до конца Второй мировой войны. Затем резиденция перешла государству. Сейчас вместе с другими прусскими дворцами и парками Потсдама и Берлина Цецилиенхоф входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь, в бывшей резиденции кронпринца, в 1945 году было определено послевоенное устройство Европы, закреплен раздел Германии и приняты многие другие решения. В частности, Сталин заручился поддержкой США и Великобритании в вопросе о переходе СССР прусского города Кёнигсберг.

Послевоенное устройство

Флаги США, Великобритании и Советского Союза над парадным входом Цецилиенхофа. Фасад над входом украшают каменные гербы с бранденбургским орлом и мекленбургским быком, напоминающие о первых хозяевах дворца Фото: Karl-Heinz Spremberg/picture alliance

Считается, что именно Потсдамская конференция стала форумом, с которого началось противостояние между западными державами и Советским Союзом, вылившееся в холодную войну. Здесь же они приняли решение расчленить Германию на автономные западные и восточные оккупационные зоны, что позже приведет к созданию ФРГ и ГДР.

Круглый стол

Круглый стол Потсдамской конференции Фото: Shan Yuqi/Xinhua News Agency/picture alliance

Однако в Потсдаме за этим же столом, сделанным для конференции на московской фабрике "Люкс", были созданы условия, которые открыли путь для развития Германии как миролюбивого демократического государства - приняты решения о демилитаризации и денацификации. Здесь же переместили западную границу Польши и установили ее по линии Одера и Нейсе, а также определили порядок репараций.

Большой зал

Одно из первых заседений Потсдамской конференции в 1945 году Фото: dpa/picture-alliance

Заседания "Берлинской конференции трех держав", как она тогда называлась, проходили в Большом зале с высокими 12-метровыми потолками. Такие залы были типичными для английских поместий. На второй этаж ведет роскошная дубовая лестница в стиле барокко. Ее подарил для дворца город Гданьск - то есть Данциг, как назывался в прусский период своей истории. После войны он вновь перешел Польше.

Белый салон

Белый салон с обстановкой времен Потсдамской конференции в наши дни Фото: picture-alliance/dpa/H. J. Rech

Приемы и важные встречи проходили в бывшем музыкальном зале - Белом салоне. В Цецилиенхофе президент Трумэн во время одной из личных бесед со Сталиным рассказал об успешном испытании США первой ядерной бомбы. Именно из Потсдама по телефону Трумэн отдал приказ применить это новое оружие в Японии. Здесь же участникам стало известно о числе жертв и масштабах разрушений в Хиросиме и Нагасаки.

Обстановка

Рабочий кабинет делегации СССР Фото: picture-alliance/dpa/H. J. Rech

Рабочий кабинет делегации США Фото: picture-alliance/dpa/S. Stache

Рабочий кабинет делегации Великобритании Фото: Bernd Settnik/dpa/picture alliance

Помимо Большого зала посетители могут осмотреть соседние рабочие помещения трех делегаций. Мебель для конференции пришлось привозить из других дворцов и замков, так как почти все предметы обстановки в конце войны из дворца вывезли на соседнюю ферму, где она сгорела. Интерьер для встречи держав-победительниц подбирали в соответствии с пожеланиями делегаций. Эта мебель осталась на своих местах.

Советским участникам отвели бывший кабинет кронпринца, получивший название Красного салона. Американской - бывший курительный салон Вильгельма. Британская заняла библиотеку. Жили делегации на виллах в районе Бабельсберг.

Музей Потсдамской конференции

Клумба перед парадным входом во дворец Цецилиенхоф. Красная звезда из цветов появилась здесь в 1945 году во время подготовки дворца к приезду "большой тройки" - была создана советскими солдатами и сейчас является частью музейной экспозиции Фото: picture-alliance/dpa/C. Soeder

Всего же для конференции во дворце было отремонтировано и обставлено около 35 залов и комнат, то есть пятая часть помещений. В остальных позже разместили образовательный центр союза женщин ГДР, а в западном крыле в 1960 году открыли валютную гостиницу. Информацию о времени работы музея во дворце Цецилиенхоф можно узнать на сайте Фонда прусских дворцов и садов Берлина - Бранденбурга: www.spsg.de .