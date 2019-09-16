Музей "Мерседеса" - легендарные олдтаймеры в Штутгарте

Музей Mercedes-Benz был открыт в столице немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Штутгарте в 2006 году и сейчас входит в число самых популярных технических музеев Германии. За это время экспозицию уже осмотрело более 11 миллионов человек.

Особый посетитель

Клеменс Бергман за рулем гоночного олдтаймера Фото: Daimler AG

10-миллинным посетителем музея в 2019 году стал 30-летний житель Штутгарта Клеменс Бергман, пришедший со своим гостем из Новой Зеландии. Одним из сюрпризов по случаю этого события стала возможность посидеть за рулем гоночного олдтаймера 1955 года.

Со всего мира

Первые модели автомобильной истории Фото: picture-alliance/Arco Images GmbH

Согласно данным музея, доля иностранцев среди посетителей до начала пандемии составляла около шестидесяти процентов. Больше всего - туристов из Китая, США и Франции. Всего за время работы здесь побывали гости из всех стран мира, входящих в ООН. Дольше всего в Штутгарте ждали первых посетителей из Гайаны, а также из Сент-Китса и Невиса, но и они наконец-то внесли свой вклад в достижение этой цели и смотрели экспозицию в 2018 году.

Современная архитектура

Возведение нового музейного здания обошлось в 150 миллионов евро Фото: picture-alliance/imagebroker

Музей был открыт в Штутгарте вот в этом новом и специально построенном для него футуристическом здании в 2006 году. Экспозиция посвящена истории автомобильной промышленности, основы которой в 1886 году заложили немецкие инженеры и изобретатели Готтлиб Даймлер, Карл Бенц и Вильгельм Майбах.

Эпохи и вехи

"Спираль" внутри музейного здания Фото: picture-alliance/Ulrich Baumgarten

Постоянная экспозиция состоит из двух больших разделов - хронологического и тематического. Начинается осмотр наверху, на девятом уровне, куда посетители поднимаются на панорамном лифте, а оттуда постепенно идут вниз, по бетонной спирали - своего рода автомобильно-исторической ДНК.

Коллекция

Mercedes-Benz 300 SL Coupé Фото: Kuhnle/Eibner-Pressefoto/picture alliance

Всего под этой музейной крышей в Штутгарте выставлены 160 автомобилей. Общее число экспонатов составляет полторы тысячи.

История "Мерседесов"

Один из разделов музейной экспозиции в Штутгарте Фото: picture alliance

Хронологическая часть экспозиции состоит из разделов, в которых представлены знаковые, легендарные модели этого немецкого производителя, эпохи в развитии автомобилестроения. Например, первый раздел посвящен изобретению автомобиля в 1886 году и первым шагам на этом пути. Затем - появление марки "Mercedes", период от начала Первой мировой до конца Второй мировых войн, годы экономического чуда…

Автомобильный спорт

Коллекция гоночных автомобилей Фото: picture-alliance/Ulrich Baumgarten

Отдельный зал посвящен гоночным автомобилям - "серебряным стрелам". Здесь же в музее проводятся презентации новых болидов фирменной команды "Формулы-I". В свою очередь, в тематических коллекционных галереях выставлены мерседесовские автобусы, грузовики, спецтехника - пожарные, скорые и так далее, а также машины политиков и знаменитостей.

Мероприятия

Кинофестиваль под открытым небом Фото: Daimler AG

Музей Mercedes-Benz в Штутгарте и пространство перед ним регулярно становятся местом проведения разных культурных и прочих мероприятий. Эта фотография была сделана во время кинофестиваля под открытым небом, который традиционно проходит здесь во второй половине августа.

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