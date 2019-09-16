Музей "Мерседеса" - легендарные олдтаймеры в Штутгарте
Максим Нелюбин
В постоянной экспозиции Музея Mercedes-Benz в Штутгарте выставлено более полутора сотен автомобилей.
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Музей Mercedes-Benz был открыт в столице немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Штутгарте в 2006 году и сейчас входит в число самых популярных технических музеев Германии. За это время экспозицию уже осмотрело более 11 миллионов человек.
Особый посетитель
10-миллинным посетителем музея в 2019 году стал 30-летний житель Штутгарта Клеменс Бергман, пришедший со своим гостем из Новой Зеландии. Одним из сюрпризов по случаю этого события стала возможность посидеть за рулем гоночного олдтаймера 1955 года.
Со всего мира
Согласно данным музея, доля иностранцев среди посетителей до начала пандемии составляла около шестидесяти процентов. Больше всего - туристов из Китая, США и Франции. Всего за время работы здесь побывали гости из всех стран мира, входящих в ООН. Дольше всего в Штутгарте ждали первых посетителей из Гайаны, а также из Сент-Китса и Невиса, но и они наконец-то внесли свой вклад в достижение этой цели и смотрели экспозицию в 2018 году.
Современная архитектура
Музей был открыт в Штутгарте вот в этом новом и специально построенном для него футуристическом здании в 2006 году. Экспозиция посвящена истории автомобильной промышленности, основы которой в 1886 году заложили немецкие инженеры и изобретатели Готтлиб Даймлер, Карл Бенц и Вильгельм Майбах.
Эпохи и вехи
Постоянная экспозиция состоит из двух больших разделов - хронологического и тематического. Начинается осмотр наверху, на девятом уровне, куда посетители поднимаются на панорамном лифте, а оттуда постепенно идут вниз, по бетонной спирали - своего рода автомобильно-исторической ДНК.
Коллекция
Всего под этой музейной крышей в Штутгарте выставлены 160 автомобилей. Общее число экспонатов составляет полторы тысячи.
История "Мерседесов"
Хронологическая часть экспозиции состоит из разделов, в которых представлены знаковые, легендарные модели этого немецкого производителя, эпохи в развитии автомобилестроения. Например, первый раздел посвящен изобретению автомобиля в 1886 году и первым шагам на этом пути. Затем - появление марки "Mercedes", период от начала Первой мировой до конца Второй мировых войн, годы экономического чуда…
Автомобильный спорт
Отдельный зал посвящен гоночным автомобилям - "серебряным стрелам". Здесь же в музее проводятся презентации новых болидов фирменной команды "Формулы-I". В свою очередь, в тематических коллекционных галереях выставлены мерседесовские автобусы, грузовики, спецтехника - пожарные, скорые и так далее, а также машины политиков и знаменитостей.
Мероприятия
Музей Mercedes-Benz в Штутгарте и пространство перед ним регулярно становятся местом проведения разных культурных и прочих мероприятий. Эта фотография была сделана во время кинофестиваля под открытым небом, который традиционно проходит здесь во второй половине августа.