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Музей техники в Шпайере
Музей техники в ШпайереФото: Godong/robertharding/picture alliance
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Музей техники в Шпайере - от "Майбаха" до "Сталинца"

Максим Нелюбин

Автомобильная коллекция Музея техники в Шпайере считается одной из самых интересных в Германии. | 17 фотографий

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В первой части репортажа из Музея техники в Шпайере (Technik Museum Speyer) мы рассказали об экспонатах, связанных с историей авиации и космонавтики. Пришел черед автомобилей и других средств передвижения из здешней коллекции.

Музей техники в Шпайере
"Майбах" Zeppelin 1930 годаФото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

Некоторые олдтаймеры и мотоциклы выставлены в Космическом павильоне, но большая часть экспонатов автомобильной коллекции находится в бывшем Лилльском цехе Пфальцского авиазавода. Сегодня это предприятие, основанное в 1913 году, поставляет комплектующие для "Аэробуса", "Боинга" и других производителей авиационной техники. На нем работают около двух тысяч человек.

Сделано в Челябинске

Музей техники в Шпайере
Бульдозер "Сталинец-80" Фото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

Некоторые экспонаты шпайерского музея находятся под открытым небом около Лилльского цеха. Среди них - бульдозер "Сталинец-80". Эта модель выпускалась на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ) в 1946-1961 годах. Была разработана на основе американского Caterpillar D7, производившегося в СССР в годы Второй мировой войны по ленд-лизу.

В Советском Союзе было выпущено более 200 тысяч таких универсальных гусеничных тракторов различных модификаций. Они применялись при распашке целинных земель и на крупных стройках, например, когда прокладывали Волго-Донской судоходный канал. Этот бульдозер из музейной коллекции использовался в Восточной Германии на восстановительных работах после Второй мировой войны.

Гелендваген

Музей техники в Шпайере
Mercedes-Benz Geländewagen G 5 1937 годаФото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

К числу особых раритетов в Шпайере относится этот Mercedes-Benz Geländewagen G 5 - праотец популярных внедорожников G-класса, выпуск которых был запущен в 1979 году. Эта модель производилась в 1937-1941 годах. Всего было собрано 180 таких машин, уже тогда оснащенных полным приводом, блокирующимся дифференциалом, рулевым управлением всеми колесами и витыми рессорами.

"Маузер"

Музей техники в Шпайере
Одноколейный автомобиль MauserФото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

Недалеко от Гелендвагена находится этот одноколейный автомобиль - айншпуравто (Einspurauto) компании "Маузер". Производство этих машин та самая немецкая фирма, чей самозарядный пистолет воспевал в "Левом марше" Маяковский, начала в 1923 году, так как после Первой мировой войны по условиям Версальского мирного договора вынуждена была прекратить выпуск оружия.

Этот одноколейный автомобиль был на самом деле мотоциклом с двумя дополнительными опорными колесами по бокам. После набора скорости боковые колеса можно было убрать. Модель выпускалась фирмой Mauser всего четыре года, а затем некоторое время производилась по лицензии во Франции. 

Двигатель Найта

 Музей техники в Шпайере
Mercedes-Knight 1919 годаФото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

К производству этой модели Mercedes-Knight приступили в 1910 году. Ее особенность заключалась в бесклапанном двигателе. Его собирали по патенту американского изобретателя и журналиста Чарльза Найта. За газораспределение в двигателе отвечали не клапаны, а подвижные гильзы, что делало мотор более тихим и мощным. Найт патологически не терпел шума моторов и вообще шума, поэтому решил помочь себе сам… Всего было выпущено 5350 экземпляров.

Британский кузов

Музей техники в Шпайере
Mercedes-Benz 630Фото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

Среди других "Мерседесов" из коллекции музея в Шпайере особое внимание также привлекает эта модель Mercedes-Benz 630, выпускавшаяся с 1924 года. Объем ее 6-цилиндрового двигателя достигает 6,3 литра, а мощность с компрессором - 140 лошадиных сил. Кузова для Mercedes-Benz 630 поставляла британская фирма Park Ward, продукция которой также известна по моделям Bentley и Rolls-Royce.

Алюминий для Ники

Музей техники в Шпайере
Rolls-Royce 20/25 HPФото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

Rolls-Royce 20/25 HP 1929 года очень быстро снискал себе славу лучшего "Роллс-Ройса" всех времен. Семиместный алюминиевый кузов собирала фирма Hooper. Rolls-Royce в то время сам производил только шасси и моторы. Данная модель оснащалась 6-цилиндровым двигателем и могла развивать скорость до 110 километров в час.

Лошадиные силы

Музей техники в Шпайере
Peugeot Torpedo Typ 143Фото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

Четырехместный Peugeot 143 с кузовом торпедо - одна из ранних серийных моделей этого французского производителя. Выпускалась в 1912-1913 годах на фабрике в Оденкуре. Комплектовалась мотором собственного производства мощностью до 23 лошадиных сил. Всего было собрано три сотни экземпляров.

Грузовики из Гаггенау 

Музей техники в Шпайере
Грузовик фирмы GaggenauФото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

Грузовик Gaggenau 1909 года. Его выпускали на заводе, открытом в 1894 году в городе Гаггенау недалеко от Баден-Бадена. Он считается самым старым действующим автомобильным заводом в мире. В 1907 году фирма Gaggenau начала сотрудничать с компанией Benz, которая через несколько лет ее поглотила. Так началось развитие подразделения по выпуску грузовых машин знаменитого немецкого автоконцерна.

"Изабелла"

Музей техники в Шпайере
Borgward Isabella 1958 годаФото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

Borgward Isabella. В музее выставлен вариант купе. К выпуску этой модели бременская фирма Borgward приступила в 1954 году, сначала под названием "Hansa 1500" - на базе первого автомобиля, спроектированного в Германии после Второй мировой войны. На разработку "Изабеллы" ушло всего десять месяцев. Модель стала самой успешной в истории фирмы Borgward. Всего было выпущено более 200 тысяч экземпляров.

Для воздушных шаров

Музей техники в Шпайере
Delahaye 1914 годаФото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

Французский автомобиль на базе модели фирмы Delahaye 1914 года. Использовался для поднятия и спуска закрепленного на канате воздушного шара, с которого во время Первой мировой войны велось наблюдение за позициями противника. Оснащен двумя лебедками, позволявшими быстро сворачивать наблюдение в случае начала обстрела, а также двигателем от гоночной машины, участвовавшей в ралли Париж-Мадрид.

"Жестянка Лиззи"

Музей техники в Шпайере
Ford T и другие пожарные машины в Музее техники в ШпайереФото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

Примерно четверть Лилльского цеха занимает коллекция пожарных автомобилей из разных стран - от самых первых до самых современных. Она считается одной из самых больших таких коллекций в Европе. Один из экспонатов - пожарный автомобиль на базе Ford T - первой в мире серийной модели, собиравшейся на конвейере. Ее также выпускали в Германии, Великобритании, Франции и Австралии.

Пожарный "Роллс-Ройс"

Музей техники в Шпайере
Ahrens-Fox H-TФото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

Машины этой фирмы часто называют "Роллс-Ройсами" среди пожарных авто. Модель Ahrens-Fox H-T до 1950-х годов была самым мощным пожарным автомобилем в мире. Компания Ahrens-Fox была основана в 1910 году и вскоре выпустила первую моторизированную пожарную машину, сменившую конные повозки. Отличительной особенностью ее моделей были хромированные сферы, обеспечившие постоянное давление в насосе.

Полугусеничный мотоцикл

Музей техники в Шпайере
NSU Kettenkrad 1942 года выпускаФото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

В Лилльском цехе выставлено много экспонатов времен Второй мировой войны, и не только автомобилей: от одноместной подводной лодки-торпеды (Ein-Mann-Torpedo) до самолетов и этого полугусеничного мотоцикла, выпускавшегося для вермахта фирмой NSU Motorenwerke из Неккарзульма. Такие машины использовались в качестве легких тягачей, в первую очередь, в десантных и горно-егерским частях.

Рекорды скорости

Музей техники в Шпайере
NSU Konsul 500Фото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

В 1950-х годах фирма NSU была мировым лидером по количеству производимых мотоциклов. В это время на них установили четыре мировых рекорда скорости, в том числе - впервые свыше 320 километров в час. В музейной экспозиции представлен этот ее мотоцикл с коляской 1951 года - NSU Konsul 500. В 1969 году фирму приобрел концерн Volkswagen. Сейчас на ее заводе в Неккарзульме выпускаются автомобили Audi.

По коням!

Музей техники в Шпайере
Ярмарочная карусельФото: Technikmuseum Speyer/DW/Nelioubin

Завершая этот репортаж, отметим, что посетители музея в Шпайере (speyer.technik-museum.de) также могут увидеть и осмотреть здесь подводную лодку бундесвера U 9, немецкий спасательный крейсер, корабль, на котором жили музыканты семейной группы The Kelly Family, локомотивы, а также коллекции миниатюрных моделей, органов, старинной одежды, оружия, кукол, игрушек, украшений... И эту карусель.

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