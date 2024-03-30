Зеленский: Без помощи США Украина будет вынуждена отступать

Без дальнейшей военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена начать отступать, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post , опубликованном в пятницу, 29 марта.

"Если нет поддержки США, это означает, что у нас нет ни ПВО, ни ракет Patriot, ни глушилок для радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов", - перечислил Зеленский. "Это значит, что мы будем отступать шаг за шагом, маленькими шагами", - предупредил президент.

"Мы потеряли полгода. Мы больше не можем терять время. Украина не может быть политическим вопросом между сторонами", - подчеркнул украинский лидер, комментируя споры о военной помощи в Конгрессе США.

Возможности нового контрнаступления

По словам Зеленского, ВСУ продолжают искать способы не отступать в условиях дефицита снарядов. После захвата Россией Авдеевки в феврале этого года, ситуацию удалось стабилизировать "благодаря умным шагам наших военных", указал Зеленский.

Если фронт останется стабильным, продолжил он, Украина сможет вооружить и обучить новые бригады в тылу для проведения нового контрнаступления позднее в этом году. "Если вы не предпримете шаги для подготовки нового контрнаступления, то их предпримет Россия. Вот чему мы научились в этой войне: если вы этого не сделаете, это сделает Россия", - объяснил Зеленский.

Украинские атаки объектов в России

Одним из факторов сдерживания российского наступления Зеленский назвал атаки на энергетические объекты на территории РФ. Реакция США на обстрелы российских НПЗ дронами "не была позитивной", подтвердил Зеленский, подчеркнув, что Вашингтон не мог ограничить использование Украиной оружия собственного производства. "Мы использовали наши дроны. Никто не может сказать нам, что вы не имеете права", - подчеркнул украинский президент.

"Когда Россия прекратит эти шаги (атаки на энергосистему Украины. - Ред.), мы остановимся", - утверждал он. Кроме того, Зеленский повторил свой призыв к США дать Украине дальнобойные ракетные комплексы ATACMS, которые позволили бы ей наносить удары по российским войскам, расположенным далеко за линией фронта, в том числе в аннексированном Крыму.

"Когда у России есть ракеты, а у нас нет, они атакуют ракетами все - газ, энергетику, школы, заводы, гражданские здания. ATACM-300 - вот ответ", - сказал Зеленский. "Когда Россия поймет, что мы можем уничтожить эти самолеты (на аэродромах в Крыму. - Ред.), они не будут атаковать из Крыма. Это как с морским флотом. Мы вытеснили их из наших территориальных вод. Теперь мы их вытолкнем из аэропортов Крыма", - объяснил президент, подчеркнув, что Украине также не хватает ракет ПВО для защиты собственных городов.

"Я не хочу, чтобы Россия знала, сколько у нас ракет ПВО, но в принципе вы правы. Без поддержки Конгресса у нас будет большой дефицит ракет. Это проблема. Мы наращиваем собственные системы ПВО, но этого недостаточно", - признался он.

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