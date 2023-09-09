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АВС News: США могут поставить Украине ракеты ATACMS

Марина Барановская
9 сентября 2023 г.

Администрация президента США Джо Байдена, по всей видимости, согласится поставить Украине дальнобойные ракетные комплексы ATACMS с радиусом действия до 300 км, сообщает телеканал АВС News со ссылкой на источники.

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Запуск ракеты ATACMS на совместных военных учениях США и Южной Кореи в октябре 2022 года
Украина давно обращается к союзникам с просьбой предоставить ракеты ATACMSФото: South Korea Defense Ministry/AP/dpa/picture alliance

Соединенные Штаты, по всей вероятности, согласятся поставить Украине дальнобойные ракетные комплексы ATACMS, которые позволили бы ей наносить удары по российским войскам, расположенным далеко за линией фронта, в том числе в аннексированном Крыму. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на американских чиновников.

"Они на подходе", - сказал один из собеседников, но предупредил, что до официального объявления планы военной помощи Киеву могут измениться. Второй чиновник заявил, что поставка ракет обсуждается и что их, вероятно, включат в ближайший пакет американской военной помощи Украине. Однако до момента получения ракет могут пройти месяцы, отметил он.

США отказывались передать Киеву ракеты ATACMS

Администрация Джо Байдена, несмотря на просьбы Киева и давление американских законодателей, отказывалась передавать Украине комплексы ATACMS, радиус действия которых, в зависимости от модификации, может превышать 300 километров. Отказ был обоснован опасениями, что передача таких ракет приведет к еще большей эскалации конфликта, а также ограниченностью запаса таких комплексов. Однако сейчас США обнаружили, что на вооружении у них имеется больше ATACMS, чем предполагалось. Впрочем, как отмечают собеседники АВС News, неясно, в каком состоянии находятся эти комплексы.

О том, что Белый дом начал обсуждать возможность поставки ракет ATACMS Украине, впервые в июле со ссылкой на источники сообщило американское издание The New York Times. Власти Украины неоднократно обращались к США с просьбой предоставить комплексы ATACMS, обещая, что не будут наносить с помощью этих ракет удары по территории России.

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