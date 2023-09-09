АВС News: США могут поставить Украине ракеты ATACMS

Соединенные Штаты, по всей вероятности, согласятся поставить Украине дальнобойные ракетные комплексы ATACMS, которые позволили бы ей наносить удары по российским войскам, расположенным далеко за линией фронта, в том числе в аннексированном Крыму. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на американских чиновников.

"Они на подходе", - сказал один из собеседников, но предупредил, что до официального объявления планы военной помощи Киеву могут измениться. Второй чиновник заявил, что поставка ракет обсуждается и что их, вероятно, включат в ближайший пакет американской военной помощи Украине. Однако до момента получения ракет могут пройти месяцы, отметил он.

США отказывались передать Киеву ракеты ATACMS

Администрация Джо Байдена, несмотря на просьбы Киева и давление американских законодателей, отказывалась передавать Украине комплексы ATACMS, радиус действия которых, в зависимости от модификации, может превышать 300 километров. Отказ был обоснован опасениями, что передача таких ракет приведет к еще большей эскалации конфликта, а также ограниченностью запаса таких комплексов. Однако сейчас США обнаружили, что на вооружении у них имеется больше ATACMS, чем предполагалось. Впрочем, как отмечают собеседники АВС News, неясно, в каком состоянии находятся эти комплексы.

О том, что Белый дом начал обсуждать возможность поставки ракет ATACMS Украине, впервые в июле со ссылкой на источники сообщило американское издание The New York Times . Власти Украины неоднократно обращались к США с просьбой предоставить комплексы ATACMS, обещая, что не будут наносить с помощью этих ракет удары по территории России.

Смотрите также: