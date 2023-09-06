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Блинкен обсуждает в Киеве наступление ВСУ и нужды Украины

Ольга Лебедева
6 сентября 2023 г.

Энтони Блинкен в четвертый раз с начала войны прибыл в Украину. В Киеве он может объявить о новом пакете помощи Киеву на 1 млрд долларов.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве
Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен в КиевеФото: Brendan Smialowski/AFP

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 6 сентября, прибыл в Киев с официальным, но не анонсированным визитом. Его приезд является знаком поддержки Вашингтоном контрнаступления ВСУ, продолжающегося уже около трех месяцев. "Мы хотим убедиться, что у Украины есть все, что ей нужно - не только для успеха в контрнаступлении, но и в долгосрочной перспективе, убедиться, что у нее есть сильный сдерживающий фактор", - заявил глава Госдепартамента США на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

По словам Блинкена, Вашингтон полон решимости продолжать сотрудничать с "партнерами, строящими и восстанавливающими сильную экономику, сильную демократию". По прибытии в Киев Энтони Блинкен вместе с Дмитрием Кулебой посетил Берковецкое кладбище, где почтил память погибших украинцев. Украинский журналист Илья Пономаренко опубликовал видеоролик, на котором главе Госдепартамента показывают ставшего всемирно известным пса Патрона, участвовавшего в разминировании украинских территорий.

Блинкен может объявить в Киеве о помощи на 1 млрд долларов

В Украине Блинкен может объявить о новом американском пакете помощи этой стране на сумму более 1 млрд долларов, пишет агентство Reuters, ссылаясь на заявление высокопоставленного представителя внешнеполитического ведомства США.

Энтони Блинкен стал первым главой внешнеполитического ведомства другой страны, "который начал день в Киеве с того, что почтил наших погибших героев на Берковецком кладбище", написал в соцсетях Дмитрий Кулеба.  "Это жест уважения всем украинским воинам, отдавшим жизнь за нашу свободу и право жить", - добавил он. 

Блинкен пробудет в Украине два дня

Госсекретарь США - первый высокопоставленный представитель Белого дома, посетивший Киев с начала украинской наступательной операции в июне. В Киев Блинкен прибыл на поезде утром того же дня. Это уже его четвертый визит в Украину с начала полномасштабного российского вторжения. Он пробудет в стране два дня и встретится также с Владимиром Зеленским. В числе прочего на переговорах в Киеве будет обсуждаться продолжающееся контрнаступление ВСУ, нужды украинской армии и укрепление энергетической инфраструктуры перед зимним периодом. "Для нас главное - получить реальную оценку от самих украинцев", - заявил собеседник Reuters.

О возможности приезда Энтони Блинкена в Украину СМИ неофициально узнали еще накануне, но Госдепартамент США отказался комментировать эту информацию. В ночь на 6 сентября Россия в очередной раз подвергла украинские города, в том числе украинскую столицу, массированному обстрелу с применением ракет и дронов. Отбой воздушной тревоги был дан за считанные часы до приезда Блинкена.

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