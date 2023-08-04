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Блинкен в ООН: Нужно сказать Москве - хватит!

Лиза Ламбрехт
54 мин. назад

Энтони Блинкен призвал ООН положить конец тактике Кремля, использующего голод как оружие. "Хватит использовать Черное море как средство шантажа. Хватит этой неоправданной, бессовестной войны", - сказал госсекретарь США.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони БлинкенФото: Ichiro Ohara/The Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

Госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН резко осудил власти РФ за отказ продлевать "зерновую сделку". "Каждый член Организации Объединенных Наций должен сказать Москве: хватит! Хватит использовать Черное море как средство шантажа. Хватит обращаться с самыми уязвимыми людьми в мире как с разменной монетой. Хватит этой неоправданной, бессовестной войны", - заявил он во время своего выступления в Нью-Йорке в четверг, 3 августа.

Блинкен представил совместную декларацию, подписанную более чем 80 государствами, включая Германию, с требованиями прекратить использовать продовольствие как инструмент в ходе конфликтов. Страны, подписавшие документ, обязуются принять меры, чтобы положить конец использованию голода среди мирного населения как тактики ведения войны. "Голод не должен использоваться как оружие", - подчеркнул госсекретарь США, призвав все страны ООН присоединиться к инициативе.

Отказ России от продления "зерновой сделки"

В июле Кремль объявил о фактическом окончании "зерновой сделки" - соглашения, подписанного год назад отдельно РФ и Украиной с ООН и Турцией, которое регулировало безопасность транспортировки зерна и продовольствия из украинских портов.

По данным ООН, за время действия Черноморской зерновой инициативы Украина экспортировала 32,8 млн тонн зерновых и масличных культур, в основном - кукурузу и пшеницу.

Смотрите также:

Угроза голода в Кении после выхода РФ из зерновой сделки

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