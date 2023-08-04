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РФ обстреливает Украину ракетами, ранее полученными от Киева

Лиза Ламбрехт
1 ч. назад

Киев 23 года назад передал Москве в обмен на газ крылатые ракеты X-55. Теперь Россия обстреливает ими Украину, выяснили журналисты "Схем".

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Российский ракетный удар по Киеву. Фото из архива
Российский ракетный удар по Киеву. Фото из архиваФото: Gleb Garanich/REUTERS

Российские войска обстреливают территорию Украины ракетами, которые Киев передал Москве в конце 1990-х годов. Об этом в среду, 3 августа, сообщил проект "Схемы" украинской службы "Радио Свобода". Журналисты издания обнаружили в украинских архивах текст договора между правительствами Украины и РФ, согласно которому Киев обязался передать Москве восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160, три Ту-95МС и 575 крылатых ракет Х-55. В обмен власти РФ соглашались списать долги Украины в размере 275 млн долларов за потребленный ею российский газ. Договор, заключенный 8 октября 1999 года, подписали тогдашние премьер-министры Украины и России Валерий Пустовойтенко и Владимир Путин.

Как сообщается в расследовании, к документу прилагался список серийных номеров крылатых ракет, переданных Кремлю. Журналисты сопоставили данные перечня с номерами ракет X-55, которые Россия запускала по территории Украины с начала полномасштабной войны, и выявили более десяти совпадений.

Номера из списка совпали с серийными номерами ракет, атаковавших Киев и область

Одну из таких ракет в апреле 2023 года сбили в Киевской области украинские силы ПВО. На фото, опубликованном изданием "Военный курьер", виден номер из тринадцати цифр. Журналисты "Схем" нашли его в перечне с номерами ракет, переданных Москве 23 года назад. В расследовании приводятся номера и других сбитых в Киевской и Хмельницкой областях ракет, которые совпали с номерами в списке.

Фрагмент еще одной ракеты попал в жилой дом в Киеве в конце 2022 года, другая ударила по жилой многоэтажке в Киевской области. Их номера расследователи также обнаружили в приложении к соглашению 1999 года. 

Обломки некоторых ракет хранятся в Научно-исследовательском институте судебных экспертиз в Киеве. Там идентифицируют типы и траекторию ракет, которые РФ запускает по Украине. Эксперты института обратили внимание на то, что именно на крылатых ракетах Х-55 войска РФ пытаются стереть серийные номера, говорится в расследовании "Схем". В институте предполагают, что РФ таким образом пытается помешать их идентификации.

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