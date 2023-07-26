День 518-й войны: Новый ракетный удар России по Украине

На 518-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Новый массированный ракетный удар по Украине

Российские войска выпустили по целям в Украине более десятка крылатых ракет, включая "Калибры" и гиперзвуковые "Кинжалы". Запуски были осуществлены с 12 ракетоносцев Ту-95мс из района Каспийского моря. Пресс-секретарь воздушных сил вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат сообщил, что украинские силы ПВО сбили российские крылатые ракеты над Киевской и Харьковской областями, а также над городом Днепр. В то же время он подтвердил ракетный удар по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Именно в Староконстантинове находится аэродром базирования украинских Су-24М. Эти самолеты переоборудованы для запуска британо-французских малозаметных крылатых ракет большей дальности Storm Shadow. Российские Telegram-каналы сообщили о поражении трех военных аэродромов в западной Украине. Поступили также сообщения о взрывах в Кировоградской, Житомирской и Сумской областях.

В течение минувших суток российские войска нанесли 79 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области, сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко. В Орехове в результате авиаудара госпитализированы двое мужчин. Орехов и село Новоданиловка подверглись 9 авиаударам. Другие населенные пункты россияне обстреливали из реактивных систем залпового огня, артиллерии, а также атаковали беспилотниками. Кроме того, за сутки поступило 34 сообщения о разрушении частных домов, хозяйственных сооружений и инфраструктуры.

За сутки россияне 55 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 300 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, ПТРК и БПЛА, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По его словам, в результате обстрелов пострадали жилые кварталы населенных пунктов, а также территория одного из сельскохозяйственных предприятий в Каховском районе. "Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 3 получили ранения", - сообщил он.

Контрнаступление Украины

Украинские войска продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, сообщил представитель генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев. "В районе Старомайорского имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах. Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее Роботиного Запорожской области. В то же время продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", - добавил он. Кроме того, по словам Ковалева, ВСУ сдерживают наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях. В то же время министерство обороны РФ сообщило о продвижении российских войск на лиманском направлении до трех километров по фронту и до 2,7 километров в глубину обороны ВСУ.

Масштабное производство БПЛА в Украине

Правительство Украины выделило 40 млрд гривен (около 1 млрд евро) на производство украинских беспилотников, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на форуме, посвященном годовщине проекта "Армия дронов". Он напомнил, что год назад на инвестиции для украинских производителей беспилотников было собрано более 4 млрд гривен. "К тому времени их было меньше десятка. Сегодня это более 40 компаний, имеющих контракты с государством, а производство БПЛА выросло в десятки раз", - указал Шмыгаль.

Беспилотный надводный корабль MAGURA V5 украинского производства впервые представлен на международной оборонной выставке International Defence Industry Fair (IDEF 2023) в Стамбуле. Морской дрон способен нести до 320 кг полезной нагрузки на дальность до 450 морских миль (примерно 833 км). Беспилотник может заниматься разведкой, патрулированием, поисково-спасательными работами, охраной судов и выполнять боевые миссии.

ВС РФ уже начали применять для ударов по Украине беспилотники Shahed, собранные на территории России, сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк. "То, что на остатках тех "Шахедов", которые были найдены после последних атак, была уже маркировка, к примеру, кириллицей, говорит о том, что производство у них уже российское", - пояснила она. По словам Гуменюк, южные регионы Украины в большинстве случаев атакуют ударными дронами с восточного побережья Азовского моря, иногда - с территории аннексированного Крыма. "Они используют для пусков несколько маршрутов и пытаются использовать особенности ландшафта для того, чтобы скрыть свои передвижения", - добавила Гуменюк.

СБУ признала причастность к атаке на Крымский мост

Служба безопасности Украины (СБУ) впервые официально признала свою причастность к атаке на Крымский мост 8 октября 2022 года, заявил глава ведомства Василий Малюк на презентации почтовой марки, посвященной работе спецслужбы. "Много разных специальных операций. Про часть из них мы сможем говорить после победы, про отдельные из них мы вообще не будем говорить… Это одна из наших реализаций, а именно: разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года", - сказал он.

В ближайшие дни Верховная рада Украины продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации - в восьмой раз с начала российского вторжения, сообщил депутат Ярослав Железняк. "Срок действия последнего продления военного положения и мобилизации в Украине был установлен в этом мае и действует до 18 августа 2023 года. Скорее всего, это продолжение военного положения и общей мобилизации будет также на 90 суток, то есть 15 ноября 2023 года", - указал он.

Новый пакет американской военной помощи Украине

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов. В него войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot и NASAMS, а также для реактивных систем залпового огня HIMARS, переносные зенитно-ракетные комплексы FIM-92 Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin, 32 боевые бронированные машины Stryker, ракеты для тяжелых противотанковых ракетных комплексов BGM-71 TOW, а также приборы ночного видения и тепловизоры, сообщило Минобороны США.

Западные партнеры Киева пока не согласовали план обучения украинских летчиков работе с истребителями F-16, сообщило издание Politico со ссылкой на трех чиновников США. Согласно одному из вариантов, украинские пилоты отправятся в США и пройдут обучение в подразделении ВВС Национальной гвардии в штате Аризона, но это предложение не нашло поддержки. Другой план предполагает отправку американских военных летчиков в Европу для обучения украинцев за пределами Украины. Окончательное решение пока не принято, указывают собеседники Politico. "Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы определить наиболее практичный способ реализации плана", - объяснил один из чиновников США.

Перспективы возобновления экспорта зерна из Украины

Украинским судам с зерном в Черном море следует предоставить военную защиту, полагает эксперт Свободной демократической партии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер (Markus Faber). "Это то, что я считаю выполнимым", - подчеркнул он. По словам Фабера, необходимо выяснить, какие страны могут предоставить корабли для такого сопровождения. Он напомнил, что ранее Турция заявляла о готовности при определенных обстоятельствах пойти на такой шаг. "Думаю, что и другим черноморским странам, таким как Болгария и Румыния, следовало бы сделать это", - добавил Маркус Фабер. По его мнению, развертывание сил сопровождения под эгидой НАТО вряд ли возможно. Не сможет предоставить свои корабли и Германия, так как ее военно-морской флот "находится на пределе возможностей", отметил немецкий политик.

В очередном обзоре ситуации на войне РФ против Украины министерство обороны Великобритании указывает, что Черноморский флот РФ изменил свою позицию, после того как Россия вышла из соглашения по экспорту украинского зерна морским путем и готовится начать блокаду Украины. В Лондоне отметили, что современный корвет "Сергей Котов" находится в южной части Черного моря с целью патрулирования морского пути между Босфором и Одессой. "Существует реальная возможность того, что он станет частью оперативной группы по перехвату торговых судов, которые, по мнению России, направляются в Украину", - считает британская военная разведка.

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