"Будет вторая Авдеевка". Купянску снова грозит оккупация?

Купянск - город в Харьковской области, переживший оккупацию РФ и освобождение. Сейчас его захват - снова одна из целей армии РФ. Как живут люди в городе в условиях угрозы повторной оккупации? Репортаж DW.

В двух часах езды на юго-восток от Харькова путников приветствует стелла с надписью "Купянский рай". Она украшена желто-голубыми флагами, иссечена осколками снарядов. Эти земли, освобожденные украинской армией осенью 2022 года, в марте 2024-го мало напоминают благодатную местность: необработанные поля, разрушенные села, в основном военные машины на дороге.

Российские войска захватили Купянск в первые дни полномасштабного вторжения. Для армии РФ это был важный железнодорожный узел и логистическая база. Город и близлежащие села находились в оккупации почти семь месяцев, пока их не освободила украинская армия в сентябре 2022 года. С этого времени город находится под постоянными обстрелами. До линии фронта от Купянска всего 7-8 километров, поэтому до него достают минометы, артиллерия, ракетные системы залпового огня. С января 2024 года российские военные также наносят по городу удары управляемыми авиабомбами.

Купянское направление в последние месяцы остается одним из самых горячих на фронте. После отступления ВСУ из Авдеевки на фоне нехватки боеприпасов, в экспертной и военной среде звучат мнения о том, что Купянск может стать следующей целью наступления российской армии.

"Зайдет Россия - я уеду"

"Если зайдет Россия - я уеду", - решительно говорит врач Татьяна Вечер. Она - заместитель директора Купянского территориального медицинского объединения - больницы, которая до сих пор работает в городе. Во время оккупации в 2022 году женщина продолжала работать в медицинском учреждении, но говорит, что и она сама, и коллектив сопротивлялись оккупационным властям.

Из-за несогласия с действиями назначенной россиянами "администрации" российские военные задерживали главврача медучреждения и врача-анестезиолога. Татьяна Вечер избежала такой участи, хотя отказывалась лечить раненых российских военных и собирать для них кровь. "Я с ними спорила, противостояла всем их действиям. Так что под пулю я первая попаду", - говорит женщина, с опаской допуская возможность повторной оккупации.

Врач из Купянска Татьяна Вечер уверена, что ВСУ удержат оборону города Фото: DW

Пока врач уверена, что ВСУ удержат оборону Купянска, поэтому она будет оставаться в городе, чтобы оказывать помощь людям и поддерживать коллектив больницы. Из довоенной команды сейчас работает пятая часть. Медики ведут прием в единственном уцелевшем здании медгородка. По словам Татьяны, специалистов не хватает, ведь люди боятся работать под обстрелами. "Страшно, - признается женщина. - Мы уже привыкли к ракетам и минометам, но когда начались авиабомбы, уже тоже боимся".

Педагог под обстрелами

С преподавателем информатики и информационных технологий в Купянском училище Андреем Кузниченко мы встречаемся в квартире. Его рабочее место теперь - за ноутбуком. Все учебные заведения Купянска работают только дистанционно. Ученики Андрея Александровича разъехались по Украине и миру. В Купянске остались только двое детей из группы, которую ведет педагог.

"Мы теперь - как персональные преподаватели", - описывает Андрей свою работу. С учениками он общается не только по видеосвязи на уроках, но и индивидуально во всех возможных мессенджерах. Дети, которые уехали из города, часто просят объяснить материал и рассказать новости из Купянска, проверить, уцелело ли их жилье. Сам преподаватель вспоминает, как недавно по дороге домой был вынужден прятаться от обстрела, прикрывая голову от осколков рюкзаком с рабочим ноутбуком.

Купянский преподаватель Андрей Кузниченко теперь работает из дома, как и все его коллеги в прифронтовом городе Фото: DW

Андрей Кузниченко во время оккупации оставался в Купянске. Тогда он отказался преподавать по российской программе. Сейчас мужчина держит наготове заправленную машину и "тревожный чемоданчик". Он не хочет оказаться в оккупации второй раз, но пока настроен оптимистично и будет оставаться в городе: "Это - мой дом. Есть работа и возможность работать. Я активно помогаю нашим защитникам. Если я уеду - буду сидеть в четырех стенах. Здесь от меня будет больше пользы".

Эвакуация из "горячих точек" Харьковской области

Для тех, кто хочет выехать из опасных зон Харьковской области, в том числе и Купянска или района, организована бесплатная эвакуация. Для этого необходимо оставить заявку на "горячей линии" министерства реинтеграции или обратиться в харьковский Единый координационный гуманитарный центр. Заявки распределяются между разными организациями, которые вывозят гражданских. Среди них и волонтерский поисково-спасательный отряд "Роза на руке".

Волонтеры готовятся эвакуировать местных жителей, которые живут вблизи линии фронта Фото: DW

Четверо волонтеров на двух машинах отправляются на эвакуацию рано утром из Харькова. Сегодня они отрабатывают пять заявок: три на левобережье Купянской громады, две - на правом берегу. "У нас был большой наплыв летом и в начале осени. Тогда за месяц каждая команда вывозила по 150-200 человек. Затем был спад. Сейчас снова начались обстрелы, каждый день кто-то гибнет, активно распространяются слухи о наступлении. Поэтому люди чаще начинают уезжать", - рассказывает глава отряда Александр Гуманюк.

"Будет вторая Авдеевка"

В село Моначиновка севернее Купянска "прилетело" накануне приезда волонтеров из отряда "Роза на руке". Из-за обстрела пропал свет. Несмотря на то, что на следующий день электрики уже начали чинить линию электропередач, местная жительница Валентина решила уезжать, ведь снаряд упал возле ее двора. Она прощается со своим домом, перекрестив входную дверь. Из-за переживаний у женщины подскочило давление, ей хочется побыть наедине.

На окраине Купянска волонтеры забирают еще одну пожилую женщину Надежду. Она не сдерживает слез и хочет рассказать свою историю. Она пенсионерка, ей уже за 70. Одного из ее сыновей - Ивана - во время оккупации расстреляли российские военные. Другой - Петр - служит на Запорожском направлении. Осенью 2023 года из-за постоянных обстрелов пенсионерка переехала в Купянск из села Петропавловка на левобережье реки Оскол. Накануне сын-военный посоветовал ей выезжать дальше, в Харьков: "Он говорит: мама, выезжайте, там такой ад будет - вторая Авдеевка", - сквозь слезы говорит женщина.

Одного из сыновей 70-летней Надежды (на фото) российские военные убили во время оккупации Купянска, другой воюет в рядах ВСУ Фото: DW

По приезду в Харьков Надежда и Валентина получили места в общежитии, денежную помощь, продукты, лекарства. У женщин нет родственников в областном центре, поэтому пока они будут оставаться в жилье, которое предоставило государство. Говорят, что после всего пережитого Харьков кажется им безопасным местом.

Наступление России на Купянск

"С момента деоккупации враг не оставляет своих мыслей захватить город Купянск, Купянскую громаду или хотя бы выйти на левобережье Купянщины. Но фактическая линия фронта не меняется", - отмечает глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, комментируя угрозу повторной оккупации. По его словам, все службы в городе продолжают работу, курсирует автобусный и железнодорожный транспорт. В Купянске остаются три с половиной тысячи человек, в громаде - более семи тысяч.

До линии фронта от Купянска не больше 8 километров, поэтому до него достают минометы и артиллерия Фото: DW

Осенью с левого берега Купянской громады в принудительном порядке вывезли все семьи с детьми. В начале марта зону принудительной эвакуации детей расширили еще на 18 населенных пунктов на правом берегу. На остальных территориях объявлена обязательная эвакуация, от которой люди могут отказаться.

Между тем в восьми километрах северо-восточнее Купянска уже несколько месяцев ведутся ожесточенные позиционные бои возле села Синьковка. Его захват может открыть российской армии путь к железнодорожной станции Купянск-Узловой на левобережье реки Оскол, а это - удобная точка для переброски войск в Донбасс. В начале февраля издание Forbes со ссылкой на Центр оборонных стратегий сообщило, что Россия сосредоточила на Купянском направлении около 500 танков, 600 боевых машин и 40 тысяч личного состава. В то же время президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что оборонные укрепления под Купянском - одни из самых надежных на всей линии фронта. В Харьковской обласной военной администрации сообщили, что готовы к любым сценариям.

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