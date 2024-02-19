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"Это правильно". Немецкий генерал об уходе ВСУ из Авдеевки

Роман Гончаренко | Наталья Позднякова
19 февраля 2024 г.

О ситуации вокруг Авдеевки, поездке в Украину, о новом главкоме ВСУ Сырском, о помощи ФРГ и других стран Запада Киеву рассказал в интервью DW генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.

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Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер
Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер Фото: Dirk Thiele/DW

Генерал-лейтенант Карстен Бройер (Carsten Breuer), генеральный инспектор бундесвера (в других странах эта должность соответствует начальнику Генштаба. - Ред.) рассказал в интервью DW 18 февраля на Мюнхенcкой конференции по безопасности (MSC) о военной помощи Запада, о своей поездке в Украину, встрече с главкомом ВСУ Сырским и оценил ситуацию на фронте.

DW: Несколько часов назад украинские войска оставили Авдеевку. Вы совсем недавно были в Украине, вы знаете ситуацию. Насколько это тяжелый удар для украинской армии?

- Во время моего визита в Украину на прошлой неделе я видел украинских солдат, которые были уставшими, но решительными. Я видел нового главнокомандующего (ВСУ. - Ред.),  у которого есть план, который знает, чего он хочет, и который сейчас начинает реализовывать этот план. Я думаю, то, что мы видели в Авдеевке, это последовательное военное действие, чтобы сохранить жизни солдат. И я считаю, что это было правильно.

Генинспектор бундесвера Карстен Бройер нав Мюнхенской конференции по безопасности отвечает на вопросы Романа Гончаренко.
Генинспектор бундесвера Карстен Бройер нав Мюнхенской конференции по безопасности отвечает на вопросы Романа Гончаренко.Фото: Dirk Thiele/DW

- Вы ожидаете дальнейших неудач украинской армии? Ведь у нее не хватает боеприпасов. Насколько критической является ситуация с их поставками?

- Мы в Германии, в странах Запада делаем все, что мы можем, чтобы дать Украине ту необходимую ей поддержку, какая только возможна. И для этого я ездил в Украину на прошлой неделе. В пакете помощи, который я обсудил с генералом Сырским, мы снова поставили в Украину боеприпасы, бронемашины и санитарно-медицинский материал. Я думаю, то, что важно сейчас - поставлять материалы в рамках коалиции возможностей, объединять усилия, чтобы различные страны могли осуществлять целенаправленную помощь украинским вооруженным силам.

- Вы упомянули генерала Сырского, нового главкома ВСУ. Какое впечатление он на вас произвел? 

 - Мы провели очень-очень хороший разговор. Он произвел на меня впечатление решительного человека. У него очень высокий уровень подготовки. Он справляется с новой для себя ситуацией. Я думаю, он будет очень последовательно двигаться дальше. 

- Говорят, арсеналы бундесвера почти пусты. Это действительно так? Что мог бы еще бундесвер быстро поставить Украине?

- Мы смотрим каждый день, что необходимо. Мы находимся в тесном контакте - я с генералом Сырским. Но и на всех других уровнях мы в постоянном контакте и все время отслеживаем, что требуется сейчас, что необходимо в этой конкретной ситуации. И мы это делаем изо дня в день. Но мы берем во внимание не только склады бундесвера, мы также координируем это на европейском уровне, пытаемся с помощью различных координационных механизмов получить для Украины именно то, что необходимо украинской армии.

- Как вы в настоящий момент оцениваете силу российской армии? Она сейчас перешла в наступление? Чего ожидать? 

- Линия фронта четко показывает, что там сейчас никто не может наступать. Потому что из-за протяженности линии фронта и минирования передвижения (войск. - Ред.) почти невозможны. То, что мы видим, это локальные преимущества у одной или другой стороны. Нельзя говорить в целом о преимуществе на фронте для одной или недостатках для другой стороны, или о наступлении одной и обороне другой.

- Украина и ФРГ подписали в Берлине соглашение о безопасности. Каковы, с вашей точки зрения, его основные пункты?

- С моей точки зрения, само по себе соглашение о безопасности уже очень и очень хороший знак, потому что оно еще раз четко показывает, как прочно Германия стоит на стороне Украины. За счет того, что этому последуют и другие страны, еще раз становится очевидно, что благодаря солидарности внутри ЕС, солидарности внутри НАТО, Запад показывает насколько сильно он поддерживает Украину. Благодаря этому соглашению сплоченность и решительность Запада становятся еще более очевидными.

- В настоящий момент нет согласия на поставки оружия для Украины из США, а Вашингтон является важнейшим партнером Киева. Насколько дефицит американской помощи смогут компенсировать европейцы?   

- Здесь, на Мюнхенской конференции по безопасности, все это еще раз интенсивно обсуждалось, в том числе с американской делегацией. Я думаю, крайне необходимо, чтобы все держались вместе и все поставляли (Украине. - Ред.), что могут. Чтобы все осознали, какова ситуация в Украине, а также поняли, насколько нужна хорошая поддержка и солидарность.

- Можете ли вы кратко обобщить - каков сигнал MSC Украине?

- Сигнал Мюнхена для Украины - это сплоченность. Здесь еще раз стало очевидным, что мы стоим плечом к плечу и будем поддерживать Украину. Так долго, сколько будет необходимо. (As long as it takes). 

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Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.