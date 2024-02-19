"Это правильно". Немецкий генерал об уходе ВСУ из Авдеевки

О ситуации вокруг Авдеевки, поездке в Украину, о новом главкоме ВСУ Сырском, о помощи ФРГ и других стран Запада Киеву рассказал в интервью DW генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.

Генерал-лейтенант Карстен Бройер (Carsten Breuer), генеральный инспектор бундесвера (в других странах эта должность соответствует начальнику Генштаба. - Ред.) рассказал в интервью DW 18 февраля на Мюнхенcкой конференции по безопасности (MSC) о военной помощи Запада, о своей поездке в Украину, встрече с главкомом ВСУ Сырским и оценил ситуацию на фронте.

DW: Несколько часов назад украинские войска оставили Авдеевку. Вы совсем недавно были в Украине, вы знаете ситуацию. Насколько это тяжелый удар для украинской армии?

- Во время моего визита в Украину на прошлой неделе я видел украинских солдат, которые были уставшими, но решительными. Я видел нового главнокомандующего (ВСУ. - Ред.), у которого есть план, который знает, чего он хочет, и который сейчас начинает реализовывать этот план. Я думаю, то, что мы видели в Авдеевке, это последовательное военное действие, чтобы сохранить жизни солдат. И я считаю, что это было правильно.

Генинспектор бундесвера Карстен Бройер нав Мюнхенской конференции по безопасности отвечает на вопросы Романа Гончаренко. Фото: Dirk Thiele/DW

- Вы ожидаете дальнейших неудач украинской армии? Ведь у нее не хватает боеприпасов. Насколько критической является ситуация с их поставками?

- Мы в Германии, в странах Запада делаем все, что мы можем, чтобы дать Украине ту необходимую ей поддержку, какая только возможна. И для этого я ездил в Украину на прошлой неделе. В пакете помощи, который я обсудил с генералом Сырским, мы снова поставили в Украину боеприпасы, бронемашины и санитарно-медицинский материал. Я думаю, то, что важно сейчас - поставлять материалы в рамках коалиции возможностей, объединять усилия, чтобы различные страны могли осуществлять целенаправленную помощь украинским вооруженным силам.

- Вы упомянули генерала Сырского, нового главкома ВСУ. Какое впечатление он на вас произвел?

- Мы провели очень-очень хороший разговор. Он произвел на меня впечатление решительного человека. У него очень высокий уровень подготовки. Он справляется с новой для себя ситуацией. Я думаю, он будет очень последовательно двигаться дальше.

- Говорят, арсеналы бундесвера почти пусты. Это действительно так? Что мог бы еще бундесвер быстро поставить Украине?

- Мы смотрим каждый день, что необходимо. Мы находимся в тесном контакте - я с генералом Сырским. Но и на всех других уровнях мы в постоянном контакте и все время отслеживаем, что требуется сейчас, что необходимо в этой конкретной ситуации. И мы это делаем изо дня в день. Но мы берем во внимание не только склады бундесвера, мы также координируем это на европейском уровне, пытаемся с помощью различных координационных механизмов получить для Украины именно то, что необходимо украинской армии.

- Как вы в настоящий момент оцениваете силу российской армии? Она сейчас перешла в наступление? Чего ожидать?

- Линия фронта четко показывает, что там сейчас никто не может наступать. Потому что из-за протяженности линии фронта и минирования передвижения (войск. - Ред.) почти невозможны. То, что мы видим, это локальные преимущества у одной или другой стороны. Нельзя говорить в целом о преимуществе на фронте для одной или недостатках для другой стороны, или о наступлении одной и обороне другой.

- Украина и ФРГ подписали в Берлине соглашение о безопасности. Каковы, с вашей точки зрения, его основные пункты?

- С моей точки зрения, само по себе соглашение о безопасности уже очень и очень хороший знак, потому что оно еще раз четко показывает, как прочно Германия стоит на стороне Украины. За счет того, что этому последуют и другие страны, еще раз становится очевидно, что благодаря солидарности внутри ЕС, солидарности внутри НАТО, Запад показывает насколько сильно он поддерживает Украину. Благодаря этому соглашению сплоченность и решительность Запада становятся еще более очевидными.

- В настоящий момент нет согласия на поставки оружия для Украины из США, а Вашингтон является важнейшим партнером Киева. Насколько дефицит американской помощи смогут компенсировать европейцы?

- Здесь, на Мюнхенской конференции по безопасности, все это еще раз интенсивно обсуждалось, в том числе с американской делегацией. Я думаю, крайне необходимо, чтобы все держались вместе и все поставляли (Украине. - Ред.), что могут. Чтобы все осознали, какова ситуация в Украине, а также поняли, насколько нужна хорошая поддержка и солидарность.

- Можете ли вы кратко обобщить - каков сигнал MSC Украине?

- Сигнал Мюнхена для Украины - это сплоченность. Здесь еще раз стало очевидным, что мы стоим плечом к плечу и будем поддерживать Украину. Так долго, сколько будет необходимо. (As long as it takes).

Смотрите также: