США и ЕС опасаются "развала" ВСУ после отхода из Авдеевки

Партнеры Украины, участвовавшие в Мюнхенской конференции по безопасности, выразили обеспокоенность перспективами украинской армии на фронте. Об этом сообщило в воскресенье, 18 февраля, со ссылкой на источники американское издание Politico. По словам высокопоставленных западных политиков и чиновников, Украина проиграет войну, если новый пакет военной помощи от США в размере 60 млрд долларов не будет одобрен. При этом многие собеседники издания затруднились ответить, как будет выглядеть победа Украины в войне против России.

По словам председателя комитета по разведке Конгресса США, сенатора от Демократической партии Марка Уорнера, одобрение нового пакета помощи Палатой представителей станет "переломным моментом" для Украины. Тем не менее, Уорнер не стал утверждать, что этот шаг обеспечит победу страны в войне, а просто заявил, что американская помощь - это последняя и лучшая надежда Киева: "Я не знаю другого способа для украинцев получить оружие, боеприпасы и инструменты, которые им нужны в краткосрочной перспективе, кроме как от Соединенных Штатов".

В то же время суммарно 13 собеседников Politico пожаловались, что нынешний план поддержке Украины заключается в том, чтобы просто удержать ее вооруженные силы от развала на фоне нехватки боеприпасов, личного состава и взятия Авдеевки российскими войсками.

Отход ВСУ из Авдеевки

В субботу, 17 февраля, недавно назначенный главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявили, что вооруженные силы страны выходят из Авдеевки Донецкой области Украины. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии города российскими войсками.

Войска РФ начали наступление на Авдеевку в октябре 2023 года. Разведка США в декабре сообщала об их крупных потерях.

В США не могут согласовать помощь Украине

Конгресс США с осени 2023 года не может согласовать новую помощь Украине. Сенат Соединенных Штатов 13 февраля одобрил новый пакет, в рамках которого Киеву должна быть предоставлена военная помощь на 60 млрд долларов (около 55,6 млрд евро). Однако остается неясным, одобрит ли документ Палата представителей, где большинство представляют республиканцы.

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