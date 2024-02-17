Главком ВСУ Сырский заявил об отводе частей из Авдеевки

Боевые части Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборонявшие Авдеевку Донецкой области, выведены из города. Об этом в ночь на субботу, 17 февраля, заявил главком ВСУ Александр Сырский. "Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и для сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах", - написал Сырский на своей Facebook-странице , отметив, что "жизнь военнослужащих - высшая ценность".

В свою очередь, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский написал в Telegram , что украинские защитники вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции "согласно полученному приказу". "В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с перевесом снарядов десять к одному, под постоянными бомбежками - это единственно правильное решение", - добавил Тарнавский.

Российские части вошли в Авдеевку

Собирающий и анализирующий информацию из открытых источников украинский OSINT-проект DeepState опубликовал фото, на котором российские военнослужащие поднимают флаг части, преположительно, в центральном городском парке Авдеевки . Также сообщалось, что подразделения ВС РФ вошли на территорию железнодорожной больницы.

Оборона Авдеевки

Накануне сообщалось, что украинские войска покинули юго-восток Авдеевки. По данным Telegram-канала "Инсайдер UA", украинские подразделения вынуждены оставлять позиции в Авдеевке, поскольку "их просто сравнивают с землей", а "в некоторых случаях ВСУ не видят целесообразности в их удержании". По данным издания, против 3-й отдельной штурмовой бригады, защищающей город, сражаются не менее 15 тысяч россиян.



Войска РФ начали наступление на Авдеевку в октябре 2023 года, при этом сообщалось о высоких потерях с их стороны. Сообщалось, что целью непрекращающихся атак на город является в том числе полный захват Донецкой области, который может стать "подарком Путину" ко времени президентских выборов в РФ.

Смотрите также:

