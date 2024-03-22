FT: США призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ

Вашингтон предостерег Киев, что атаки беспилотников могут привести к росту цен на нефть и "спровоцировать ответные меры". Речь, в частности, идет о нефтепроводе из Каспия, по которому нефть попадает на мировой рынок.

Соединенные Штаты призвали власти Украины прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, пишет в пятницу, 22 марта, газета Financial Times со ссылкой на собственные источники в Белом доме. Как отмечает издание, этот призыв связан с опасениями США роста мировых цен на нефть, а также ответных мер России в связи с атаками на нефтеперерабатывающие заводы страны, терминалы, склады и нефтехранилища, расположенные на западе РФ.

Согласно данным издания, в Белом доме растет недовольство такими ударами. Предупреждения чиновников из Вашингтона доведены до сведения высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) украинского министерства обороны, отмечает FT, уточняя при этом, что в свою очередь и в Киеве растет недовольство двусмысленным подходом Запада к ограничению доходов Москвы от продажи энергоносителей.

Причины беспокойства США

Вашингтон обеспокоен тем, что в случае продолжения украинских атак по российским НПЗ, Россия может нанести ответный удар по энергетической инфраструктуре, "на которую полагается Запад", пишет Financial Times. В их число входит нефтепровод КТК, по которому нефть из Казахстана через Россию поступает на мировой рынок. Западные компании, включая ExxonMobil и Chevron, пользуются этим трубопроводом, который Москва ненадолго перекрывала в 2022 году.

"Ничто так не пугает действующего американского президента, как резкий рост цен на бензин в год выборов", - говорит собеседник издания Боб Макнелли, президент консалтинговой компании Rapidan Energy и бывший советник Белого дома по вопросам энергетики. Джо Байдену предстоит тяжелая борьба за переизбрание в этом году, а цены на бензин растут, увеличившись в этом году почти на 15 процентов и составив около 3,50 доллара (более 3 евро) за галлон, уточняет он. FT отмечает, что в этом году мировые цены на нефть выросли примерно на 15 процентов, до 85 долларов (78 евро) за баррель.

"Мы не поощряем атаки внутри России", - заявил изданию представитель Совета национальной безопасности США. FT сообщило также, что в ЦРУ, СБУ, ГУР и офисе президента Украины Владимира Зеленского на просьбы о комментарии не ответили.

Атаки дронов на российские НПЗ

За последние недели усилились атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. В частности, 12 марта произошел пожар на одном из крупнейших в России НПЗ - Нижегородском, а 13 марта БПЛА нанесли удары по Рязанскому нефтезаводу и Новошахтинскому НПЗ под Ростовом-на-Дону. 16 марта беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области, на обоих предприятиях после ударов начались пожары. В ночь на 17 марта беспилотники пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани, в результате падения одного из них возник пожар.

Согласно информации украинских военных, на данный момент Киев не менее 12 раз атаковал крупные российские НПЗ с 2022 года. В этом году произошло уже не менее 9 подобных атак, в результате которой в России, уже более двух лет продолжающей полномасштабную войну против Украины, значительно повысились цены на бензин и снизились объемы переработки нефти. Бывший аналитик ЦРУ Гелима Крофт, пишет Financial Times, отметила, что Украина может поразить значительную часть российской энергетической инфраструктуры, поставив под угрозу около 60 процентов экспорта страны.

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