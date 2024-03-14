Цены на бензин в РФ достигли пика на фоне атак дронов на НПЗ

Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за полгода. Эксперты полагают, что рост цен вызван приостановкой работы НПЗ на фоне атак украинских БПЛА.

Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже превысила 60 тыс. рублей за тонну - это максимум с конца сентября прошлого года, когда цены на бензин в России начали снижаться после введения временного эмбарго на экспорт топлива, сообщило в четверг, 14 марта, агентство РБК.

С 1 марта в России вновь введен запрет на экспорт топлива, но бензин на бирже продолжает дорожать, отмечает издание. Цена автомобильного топлива растет на фоне атак беспилотников на крупные НПЗ в России, из-за которых заводы вынуждены приостанавливать работу.

На атакованные НПЗ приходится 12% российских мощностей

Только 12 марта из-за атаки дронов произошел пожар на Нижегородском НПЗ, а на следующий день БПЛА ударили по Рязанскому и Новошахтинскому нефтеперерабатывающим заводам. Агентство Bloomberg отмечает, что на три эти предприятия приходится 12 процентов российских мощностей по переработке нефти. Президент РФ Владимир Путин связал эти атаки с попыткой Украины нарушить проведение президентских выборов в России.

Ранее из-за атак и выхода из строя оборудования на внеплановые ремонты с начала текущего года были остановлены и другие нефтеперерабатывающие предприятия, напоминает РБК. Сообщалось о ремонтах на Волгоградском и Туапсинском НПЗ. Останавливался и Ильский НПЗ, но вскоре он вернулся к штатной работе.

Источник РБК на топливном рынке полагает, что пока рост биржевых цен на бензин вызван лишь опасениями за баланс спроса и предложения на фоне приостановки работы НПЗ. Масштаб причиненного предприятиям ущерба не ясен. Если выяснится, что повреждены первичные установки переработки нефти, то сократится выпуск не только бензина разных марок, но и дизельного топлива, отметил он. "Ситуация для рынка потенциально серьезная, поэтому покупатели страхуются, закупая товар", - пояснил источник.

Минэнерго РФ не видит рисков роста цен

Минэнерго РФ накануне вечером объявило, что оценивает ситуацию с обеспечением регионов топливом как стабильную и не видит рисков роста розничных цен на топливо.

"В розничном сегменте цены стабильны и не увеличиваются с начала года. Текущий уровень оптовых цен на бирже формирует комфортный уровень доходности для стабильных цен на АЗС, вне зависимости от краткосрочных колебаний на оптовом рынке", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

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