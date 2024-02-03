В России из-за атаки дрона загорелся один из крупнейших НПЗ

Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" в Волгограде. На его территории упал сбитый беспилотник.

В России в результате падения сбитого силами ПВО беспилотника в ночь на субботу, 3 февраля, возник пожар на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе компании "Лукойл". По сообщению МЧС, произошло возгорание нефтепродуктов на площади 300 кв. м, пострадавших нет. Открытое возгорание было ликвидировано к 8.00 по московскому времени. Министерство обороны РФ сообщило об отражении атаки семи дронов в Волгоградской, Белгородской и Ростовской областях.

Со своей стороны губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров написал в своем Telegram-канале, что в ночь на 3 февраля силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили попытку атаки беспилотников в Волгоградской области, но из-за падения сбитого дрона на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Он уточнил, что попытка атаки произошла в Калачевском районе области и в районе Заканалья.

О падении беспилотника на НПЗ "Лукойла" сообщило и издание V1, отметив, что местные жители слышали два взрыва.

Волгоградский НПЗ был введен в строй в 1957 году, с 1993 года он входит в компанию "Лукойл". Предприятие получило название "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", это крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе, мощность завода составляет 14,8 млн т. НПЗ находится на территории Красноармейского района в южной части Волгограда.

Атаки беспилотников в других регионах России

В свою очередь глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью системы ПВО сработали в Новооскольском городском округе. Обломки сбитого беспилотника упали в хуторе Подольхи. В результате в частном доме выбило окна, посекло кровлю, фасад и забор, а также стоявший рядом со зданием автомобиль КамАЗ.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил лишь, что в результате атаки беспилотника жертв и разрушений нет.

Поздно вечером 2 февраля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, то на подлете к Воронежу был сбит еще один украинский беспилотник. По его информации, пострадавших и разрушений нет. Минобороны РФ об атаке украинского дрона в Воронежской области не сообщало.

С начала вторжения войск РФ в Украину регионы конфликтующих сторон регулярно атакуют беспилотники. Власти Украины заявляют, что не атакуют регионы России, поскольку ведут оборонительную войну. Однако источники украинских СМИ неоднократно сообщали, что за такими атаками стоят Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

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